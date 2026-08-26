Plata, smještaj, odjeća, čak i cigare: Miroslav traži radnika

Autor:ATV redakcija
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Miroslav Nedić traži pastira koji bi brinuo o njegovih oko 200 ovaca, a zauzvrat dobio smještaj, hranu, odjeću... Sve što mu treba.
Neobičan oglas za posao iz Bobote privukao je pažnju na društvenim mrežama. Miroslav Nedić traži pastira koji bi brinuo o njegovih oko 200 ovaca, a zauzvrat budućem radniku obećava gotovo sve što mu je potrebno za svakodnevni život - od smještaja i hrane do odeće, obuće i mobilnog telefona, piše "SIB".
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Ako je radnik pušač, kaže Nedić, obezbijediće mu i cigarete. Uz to, moći će besplatno da popije kafu ili drugo piće u njegovom kafiću u selu.
Nedić se ovčarstvom u Boboti bavi već 12 godina, a sada ponovo traži nekoga ko bi mu pomogao. Posebno ističe da je prethodni radnik kod njega proveo čak šest godina.
"Imao sam idealnog radnika, radio je kod mene šest godina i bio mi je kao član porodice. Nažalost, preminuo je i moram da pronađem nekog drugog", kaže Nedić.
Od budućeg radnika očekuje da bude vrijedan, odgovoran i da voli životinje. Posao uključuje puštanje i hranjenje ovaca, a radno vrijeme zavisi od vremenskih uslova.
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Tokom toplijih mjeseci radilo bi se otprilike od šest do osam sati, dok bi zimi obaveze bile znatno kraće - samo jedan do tri sata dnevno.
Nedić ističe da bi radniku omogućio da praktično cijelu platu štedi jer bi mu obezbijedio osnovne životne potrebe.
"Ono što ja jedem, daću i njemu, odnosno njoj. Neće mu nedostajati ni odjeće, ni obuće, niti bilo čega što mu je svakodnevno potrebno", poručuje.
Obezbijeđen je i smještaj. Kuća se nalazi na kraju Bobote, a prema Nedićevim rečima, potpuno je opremljena za život i budućem radniku u njoj ništa ne bi trebalo da nedostaje.
Otkad je objavio oglas, Nediću su se javili brojni zainteresovani. Među njima je bilo ljudi iz Slavonije, ali i sa područja Zagreba, a posao je privukao i nekoliko žena.
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Jedna žena se, kaže, javila jer njena kćerka voli životinje, ali na kraju nisu uspjeli da se dogovore. Druga je, pak, očigledno malo drugačije shvatila oglas.
"Bila je i žena koja je valjda mislila da tražim radnicu za udaju", našalio se Nedić.
Tokom 12 godina bavljenja ovčarstvom promijenio je nekoliko radnika, uglavnom zbog njihovih porodičnih okolnosti. Posljednji je, nažalost, preminuo.
Nedić se sada nada da će pronaći osobu koja će ostati duže vrijeme.
"Posao uopšte nije težak, samo treba da ga voliš i savjesno obavljaš. Za ostalo ću se pobrinuti ja", poručuje.
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