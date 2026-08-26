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Odvajala od usta da ostvari san, ukrali ga odmah nakon ostvarenja

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 22:38

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Тужна жена
Foto: Pexels/Photo by Engin Akyurt

Kada je u ponedjeljak ujutro izišla iz svog stana na Vijencu Ivana Meštrovića, Osječanka Lukrecija Međimorec ostala je šokirana vidjevši da joj je ukraden tek kupljeni motor.

Naime, riječ je o gotovo novoj Hondi iz 2026. godine, registarske oznake OS580SZ, mat crne boje s žuto zelenim detaljima.

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Ono što cijeloj priči daje posebnu težinu jest to da si je 26-godišnja Lukrecija kupovinom motora ostvarila dugogodišnju želju, a sad joj je Honda ukradena.

"Zaposlila sam se i štedjela i toliko sam bila sretna kad sam je kupila. Bila sam u šoku vidjevši da je nema, iako je ondje, gdje ima i ostalih motora i bicikala uvijek parkiram", ispričala je za "SiB.hr" Lukrecija.

Policiji prijavljen nestanak

Kako kaže, vrlo je moguće da je neko došao kamionom i oko 200-tinjak kilograma tešku Hondu jednostavno stavio u teretni prostor.

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"Nisam član niti jednoga moto kluba, ali oglasila sam krađu i u moto grupama. Naravno, najprije sam otišla u policiju i prijavila nestanak svoje Honde“, kaže nam.

Očekuje, ističe nadalje, da će neko prepoznati njen motor, ali isto tako i da će ga onaj ko ga je ukrao na kraju i ostaviti.

"Znam da se to događalo s krađama automobila i voljela bih da se isto dogodi i s mojim motorom za koji sam dugo štedjela i konačno ga kupila"“, poručuje ova Osječanka.

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Tagovi :

Krađa

Pljačka

Hrvatska

rijeka

Motocikl

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