Zabranjen ulazak u more na popularnoj plaži u Crnoj Gori: Loš kvalitet morske vode

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom saopštilo je danas da su posljednje analize kvaliteta morske vode za kupanje pokazale da je na kupalištu „Donja Lastva 01“ u opštini Tivat voda lošeg kvaliteta.

Analize su rađene 18. avgusta, a vanredna uzorkovanja 21. i 24. avgusta.

„Broj indikatorskih bakterija (E. coli i I. enterocoči) je iznad graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje“, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Kontrolor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestio je korisnika kupališta 4B u Donjoj Lastvi o rezultatima analiza i naložio mu da istakne crvenu zastavicu, kao oznaku zabrane kupanja, dok rezultati analize uzorka vode sa kupališta ne budu zadovoljavali propisane parametre za kvalitet vode za kupanje.“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, navodi se, uputilo Institutu za biologiju mora inicijativu za vanredno uzorkovanje i analizu morske vode na vodi za kupanje „Donja Lastva 01“, sve do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode na toj lokaciji zadovoljava propisane parametre za kvalitet vode za kupanje.