Uhapšen turski propovjednik: Ko je Alparslan Kutul i kakva je pozadina pokreta "Furkan"

Turske bezbjednosne snage sprovele su koordinisanu policijsku akciju u šest provincija usmjerenu protiv rukovodstva pokreta „Furkan“, pri čemu je određen sudski pritvor za osnivača ove organizacije Alparslana Kujtula, njegovu suprugu Semru i više od 30 njihovih saradnika.

Akcija, koju su predvodile policijske snage u Adani, uslijedila je nakon višemjesečne istrage usmjerene na finansijske i organizacione tokove grupe. Nadležno tužilaštvo tereti osumnjičene za osnivanje i vođenje nelegalne organizacije, pranje novca, kvalifikovanu prevaru, krivotvorenje službenih dokumenata i utaju poreza.

U okviru iste operacije, državni organi postavili su prinudne upravnike u pet privrednih subjekata povezanih s pokretom, uključujući ugostiteljski lanac „Levent Burek“, te blokirali više od 300 profilnih stranica na društvenim mrežama i internetskih domena preko kojih je grupa širila svoje aktivnosti.

Šta je "Furkan"?

Fondaciju za obrazovanje i usluge „Furkan“ („Furkan Edžitim ve Hizmat Vakfi“) osnovao je Alparslan Kujtul 1994. godine u Adani. Pokret se od samog početka pozicionirao kao vjersko-obrazovna grupacija s ciljem obnove „islamske civilizacije“. Djelujući izvan okvira zvanične turske Uprave za vjerska pitanja („Dijanet“), „Furkan“ je godinama razvijao sopstvenu mrežu predavanja, vjeronauke i humanitarnog rada.

Sam Kujtul već se u nekoliko navrata suočavao s pravosudnim procesima, uključujući hapšenja 2018. i 2022. godine zbog optužbi za narušavanje javnog reda, organizovanje nelegalnih okupljanja te navodne slučajeve otmice i iznude.

Pitanje ideološke pripadnosti pokreta „Furkan“ često je predmet rasprava u javnosti. Sam Alparslan Kujtul u više je navrata odbacio da se identifikuje s vehabizmom ili selefijskim pokretom, naglašavajući da slijedi tradicionalni hanafijski mezheb.

Analitičari vjersko-političkih kretanja ističu da, iako grupa ne njeguje klasični zalivski vehabizam, njeno djelovanje se oslanja na strogi politizovani islamizam i antisekularnu doktrinu blisku metodologijama Muslimanskog bratstva. U turskim bezbjednosnim i stručnim krugovima, vaninstitucionalne vjerske grupe koje odbacuju autoritet zvaničnog državnog islama i zagovaraju radikalne preobražaje društva često se kolokvijalno označavaju kao „selefijski usmjerene“, prvenstveno zbog dogmatske isključivosti i djelovanja izvan zakonskih okvira.

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