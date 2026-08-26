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Nema kraja: Stručnjaci objavili "paklenu mapu", a na njoj je i Balkan

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:07

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Објављена мапа, још један снажан топлотни талас, шести ове сезоне, шири се над јужном и средњом Европом
Foto: severe-weather.eu

Još jedan snažan toplotni talas, šesti ove sezone, širi se nad južnom i srednjom Evropom.

Glavni uzrok je stabilan blokirajući sistem visokog pritiska, koji se zadržava nad centralnim Sredozemljem i južnom Evropom.

Dnevne temperature i preko 40

Prema prognozama, dnevne temperature u nizijama i riječnim dolinama biće od 38 do 43 °C, a noću se očekuje samo blagi pad temperature, odnosno biće između 22 i 26 stepeni. Takve „tropske noći“ sprečavaju oporavak organizma i povećavaju rizik od toplotnog stresa, posebno kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika.

Najviše temperature očekuju se od četvrtka do subote.

Њемачка врућине

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U sjevernoj Italiji, istočnoj Hrvatskoj, Mađarskoj, sjevernoj Srbiji, kao i u dijelovima BiH maksimalne vrijednosti mogu da se približe temperaturi od 42 do 43 °C. U centralnoj Evropi, uključujući Njemačku i alpsko područje, temperature će u četvrtak biti između 32 i 36 °C, a vrućina će se vikendom proširiti prema Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i zapadnoj Ukrajini, piše „Severe Weather Europe“.

Moguće oluje u Francuskoj

Dok se vrućina širi prema istoku, u četvrtak postoji značajan rizik od jakih oluja u Francuskoj. Velika temperaturna razlika između hladnijeg atlantskog vazduha i vrućeg mediteranskog, uz jaku nestabilnost i vertikalno strujanje, mogu stvoriti superćelijske oluje s krupnim gradom, jakim vjetrom, pa čak i tornadima.

Toplotni talas postepeno će se pomjerati prema istoku i sjeveroistoku tokom vikenda, dok će u zapadnoj Evropi stići osvježenje.

Dugoročne prognoze ukazuju na to da će dinamičan i topao obrazac vremena ostati i početkom septembra, prenosi Večernji list.

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Tagovi :

toplotni talas

prognoza

Vremenska prognoza

Evropa

vrućina

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