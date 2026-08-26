Veliki rizik od požara: Stižu vrućina, suša i jak vjetar

Rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usljed visoke temperature vazduha i dugotrajnog nedostatka padavina, uz povremeno jak vjetar, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

Iz Civilne zaštite naveli su da će u petak i subotu, 28. i 29. avgusta, duvati umjeren do jak zapadni vjetar, uz udare od 30 do 60 kilometara na čas.

Od subote do srijede, 2. septembra, maksimalna temperatura biće od 30 do 37 stepeni, u višim predjelima oko 25 stepeni Celzijusovih.

Prema trenutnim srednjoročnim i mjesečnim prognozama, kratkotrajne i slabe padavine mogu se očekivati tokom vikenda i ponovo oko četvrtka, 3. septembra, ali se očekuje da će njihova količina biti vrlo mala.

Iz Civilne zaštite navode da se obilinije padavine ne očekuju do druge polovine septembra, prenosi Srna