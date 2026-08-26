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Bil Gejts planira sastanak sa Sijem Đinpingom

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 13:02

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Бил Гејтс, суоснивач Мајкрософта, одлази након затвореног интервјуа са Надзорним одбором Представничког дома који истражује осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, на Капитол Хилу, 10. јуна 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana, File

Američki milijarder i filantrop Bil Gejts planira da se kasnije ove godine sastane sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i predloži mu međunarodna pravila za ograničavanje rizika koje donosi AI.

Suosnivač Microsofta u intervjuu za Rojters navodi da bi Kina mogla da prihvati ograničavanje objavljivanja potencijalno opasnih AI modela ukoliko bi Sjedinjenje Američke Države prve preduzele takav korak.

On smatra da države treba da zajednički prate sposobnost AI sistema da stvaraju molekule i sprovode biološke napade, smatrajući da takav nadzor ne bi morao da uspori razvoj tehnološke industrije. Gejtsov tim trenutno pokušava da dogovori sastanak sa Sijem tokom planirane posjete Kini u novembru.

Američki filantrop je posljednjih mjeseci postao znatno zabrinutiji zbog razvoja AI, a posebno ga uznemirava mogućnost da vještačka inteligencija istovremeno izvodi sajber napade, zamjenjuje ljudska radna mjesta i stvara psihološku zavisnost korisnika.

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Kao primjer navodi nedavne slučajeve u kojima su tehnologije kompanija Open AI, Antropik i Meta hakovale stvarne internet stranice tokom navodno kontrolisanih bezbjednosnih testova.

U tekstu objavljenom na svom blogu, Gejts je pozvao na formiranje nove međunarodne organizacije za upravljanje vještačkom inteligencijom, po uzoru na međunarodne režime za nuklearne inspekcije, pravila u avijaciji i sporazume o zaštiti ozonskog omotača.

Bil Gejts smatra da je najveći prioritet sprečiti da razvoj vještačke inteligencije produbi društvenu nejednakost i dodatno ugrozi najranjivije ljude.

On takođe smatra da bi društvo trebalo da sačuva do 40 odsto postojećih radnih mesta za ljude, posebno u poslovima gdje je ljudski kontakt teško zamijeniti tehnologijom. Kao primjer navodi brigu koju je njegov otac dobijao dok je bolovao od Alchajmerove bolesti, ocjenjujući da je takva vrsta ljudske pomoći nezamijenljiva.

(b92)

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Tagovi :

Si Đinping

Bil Gejts

Vještačka inteligencija

Sastanak

Kina

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