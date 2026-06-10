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Bil Gejts pred Kongresom: Nabavljao mu lijek "kako bi se nosio sa posljedicama seksa sa Ruskinjama"

10.06.2026 21:12

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Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, File

Suosnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts danas će svedočiti iza zatvorenih vrata pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država, u okviru istrage o vezama sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Saslušanje pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma uslijedilo je nakon objavljivanja novih dokumenata Ministarstva pravde SAD, u kojima se pominju kontakti i navodne poslovne i filantropske veze Gejtsa i Epstajna, prenosi CNN.

Dokumenta takođe sadrže, kako je istaknuto, neprovjerene navode o prirodi njihovog odnosa.

Odbor je od Gejtsa zatražio dobrovoljnu saradnju, a on će biti 15. osoba koja svedoči u okviru ove istrage. Poslanici iz redova republikanaca i demokrata najavili su da će postavljati pitanja o obimu i prirodi njegovog odnosa sa Epstajnom.

U dokumentima Ministarstva pravde navodi se više elektronskih poruka i zapisa o sastancima i kontaktima, uključujući period nakon Epstajnove osuđujuće presude 2008. godine.

U pojedinim navodima pominju se tvrdnje o Epstajnovom posredovanju u ličnim i privatnim pitanjima, uključujući seksualne susrete za Gejtsa i pomoć u nabavci lijekova, seksualno prenosivu infekciju od svoje supruge.

Iako imejlovi sugerišu da je u to vrijeme postojao prekid u njihovom prijateljstvu, sastanci i razmena poruka su se nastavili tokom tog perioda, prenosi Tanjug.

Epstajn je u jednom imejlu tvrdio da je pomogao Gejtsu da nabavi lijek "kako bi se nosio sa posljedicama seksa sa Ruskinjama" i "nedozvoljenih sastanaka sa udatim ženama".

U imejlu se takođe pominje da je Gejts tražio od Epstajna da obezbedi Aderal za bridž turnire.

Gejts je odlučno odbacio te tvrdnje, ističući da je imao ograničen broj susreta sa Epstajnom i da "nikada nije posjetio Epstajnovo ostrvo, nikada nije prisustvovao zabavama i nije bio umiješan ni u kakve ilegalne aktivnosti povezane sa njim".

"Ove tvrdnje su apsolutno apsurdne i potpuno netačne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju je Epstajnova frustracija što nije imao stalni odnos sa Gejtsom i koliko je daleko išao da ga namami i okleveta", naveo je predstavnik Gejtsa.

Tvrdnje sadržane u nacrtu imejla su neprovjerene i nepotvrđene i nema naznaka da je poruka ikada podijeljena sa Gejtsom ili bilo kim drugim. Suosnivač Majkrosofta nije optužen za bilo kakvo krivično delo povezano sa Epstajnom, navodi američki TV kanal.

Predsjedavajući Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer izjavio je da će opseg pitanja tokom saslušanja biti širok i da će zakonodavci tražiti pojašnjenja o svim okolnostima odnosa Gejtsa i Epstajna.

Gejts je među mnogim moćnim ličnostima, od Hauarda Lutnika do Bila Klintona, koje su se pojavile na video snimcima ili fotografijama povezanim sa Epstajnom, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD iz svojih dosijea.

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Bil Gejts

Džefri Epstajn

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