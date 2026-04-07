Logo
Large banner

Afera o Džefriju Epstajnu dobija novi obrt: Bil Gejts pred Kongresom, evo i kada

Autor:

ATV
07.04.2026 22:45

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Američki milijarder i osnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts pojaviće se 10. juna pred odborom Predstavničkog doma Kongresa SAD koji istražuje slučaj osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Milijarder će se pred sudom pojaviti radi davanja iskaza o svojim kontaktima sa njim, saznaje danas Blumberg od izvora.

Bil Gejts se nalazi među grupom istaknutih ličnosti koje su bile povezane sa Epstinom, a koje je predsednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer pozvao da daju iskaze.

Gejts je ranije svoju povezanost sa Epstajnom nazvao "velikom greškom" i negirao bilo kakvu nezakonitu aktivnost.

Njegov portparol nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, ali je nakon prvobitnog zahtijeva odbora saopšteno da milijarder pozdravlja priliku da razgovara sa članovima tog tijela.

List Njujork tajms objavio je 2019. godine da se Gejts sa Epstajn sastajao više puta počev od 2011, kao i da je jednom prilikom ostao do kasno u njegovoj kući u Njujorku.

policija

Svijet

Bivši čelnik Majkrosofta naveo je da su tokom tih sastanaka razgovarali o filantropskom projektu, ali da je kontakt prekinut nakon što su izgledi za obezbjeđivanje finansiranja postali manji.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajn.

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstajn je pronađen obješen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bil Gejts

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Uhapšene dvije osobe: ''Ojadili'' ženu za 50.000 evra

4 h

0
Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

Svijet

Poštanski kurir biće deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp razmatra prijedlog Pakistana o dvosedmičnom primirju

4 h

0
Авион у којем се налази Доналд Трамп Млађи слетио на аеродром у Маховљанима

Republika Srpska

Tramp otputovao iz Banjaluke: Sadržajan dan u Srpskoj i snažne poruke

4 h

2

Više iz rubrike

Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

Svijet

Poštanski kurir biće deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp razmatra prijedlog Pakistana o dvosedmičnom primirju

4 h

0
Бахреин

Svijet

Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad pred Trampov rok za Iran

5 h

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Svijet

Njemačka i Holandija hitno pozvale svoje građane da napuste UAE

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner