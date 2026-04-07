Afera o Džefriju Epstajnu dobija novi obrt: Bil Gejts pred Kongresom, evo i kada

Američki milijarder i osnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts pojaviće se 10. juna pred odborom Predstavničkog doma Kongresa SAD koji istražuje slučaj osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Milijarder će se pred sudom pojaviti radi davanja iskaza o svojim kontaktima sa njim, saznaje danas Blumberg od izvora.

Bil Gejts se nalazi među grupom istaknutih ličnosti koje su bile povezane sa Epstinom, a koje je predsednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer pozvao da daju iskaze.

Gejts je ranije svoju povezanost sa Epstajnom nazvao "velikom greškom" i negirao bilo kakvu nezakonitu aktivnost.

Njegov portparol nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, ali je nakon prvobitnog zahtijeva odbora saopšteno da milijarder pozdravlja priliku da razgovara sa članovima tog tijela.

List Njujork tajms objavio je 2019. godine da se Gejts sa Epstajn sastajao više puta počev od 2011, kao i da je jednom prilikom ostao do kasno u njegovoj kući u Njujorku.

Svijet Poštanski kurir biće deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

Bivši čelnik Majkrosofta naveo je da su tokom tih sastanaka razgovarali o filantropskom projektu, ali da je kontakt prekinut nakon što su izgledi za obezbjeđivanje finansiranja postali manji.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajn.

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstajn je pronađen obješen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo, prenosi B92.