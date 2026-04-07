Poštanski kurir biće deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

07.04.2026 22:34

Foto: Pixabay

Viši sud u Cirihu potvrdio je presudu nižeg suda i odlučio da deportuje 38-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine u njegovu matičnu zemlju zbog krađe elektronskih uređaja u vrijednosti od 100.000 franaka.

Naime, državljanin BiH se žalio na prethodnu presudu, posebno dio o deportaciji jer u Švajcarskoj ima porodicu, ali Viši sud u Cirihu odlučio je da se drži presude niže sudske instance. On će biti protjeran iz Švajcarske na pet godina.

Kako mediji prenose, ovaj poštanski kurir je od sredine jula 2022. do hapšenja u novembru 2022. kao kurir transportne firme prisvojio 43 pošiljke, koje su uglavnom sadržale elektronske artikle, prije svega televizore. Vrijednost otuđene robe je preko 100.000 franaka.

Okružni sud u Cirihu osudio je optuženog u junu 2024. na uslovnu zatvorsku kaznu od 13 mjeseci i novčanu kaznu od 1000 franaka, od čega je već odslužio 79 dana u istražnom zatvoru. Pored toga, sud je naredio petogodišnje proterivanje. On je 2010. došao u Švajcarsku, ima ovde C-boravišnu dozvolu i radio je kao vozač, prenosi Nezavisne novine.

Dugovi od oko pola miliona franaka

Inače, osuđeni je priznao na sudu da ima velike dugove u visini od pola miliona franaka, prije svega kockarske dugova od onlajn igara, posjeta kazinu i sportskih klađenja. Takođe, ima i velikih problema sa zelenaškim kamatama zbog novca koji je posuđivao u BiH. Kako je sam priznao na sudu, ima oko stotinu različitih povjerilaca kojima duguje novac.

Na današnjem ročištu on je rekao da nije lopov te da je krađe počinio da bi otplatio dugove u domovini.

"Stidim se i žao mi je".

Robu je uglavnom slao autobusima u domovinu, gd‌je je preprodavao. On je dodao da je zbog dugova izložen prijetnjama u domovini – jedan kamatar je čak naručio i da ga pretuku. Dodao je da je pod pritiskom dugova i stresa počeo da konzumira kokain, što je problem još više pogoršalo.

Pokušao da zaustavi deportaciju

Osuđeni već ima tri prethodne presude zbog pronevjere, krađe i saobraćajnih delikata. Trenutno je nezaposlen i iz zdravstvenih razloga je podnio zahtjev za invalidsku penziju, postupak je još u toku.

On dodaje da je deportacija njegov najveći problem. Naime, njegova supruga, koja je isto iz BiH, u Švajcarskoj živi od najranijeg d‌jetinjstva i ne bi se vratila s njim u BiH.

"Potrebna mi je medicinska njega u Švajcarskoj, a u BiH sam zbog dugova ugrožen", rekao je.

Međutim, Viši sud je ga je na kraju osudio na uslovnu zatvorsku kaznu od 13 mjeseci i novčanu kaznu od 800 franaka. On će biti protjeran iz zemlje na pet godina.

