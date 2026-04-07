Tramp razmatra prijedlog Pakistana o dvosedmičnom primirju

Autor:

ATV
07.04.2026 22:27

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp uskoro će se izjasniti o prijedlogu Pakistana o uvođenju dvosedmičnog primirja sa Iranom, izjavila je portparol Bijele kuće Karolin Levit.

"Predsjednik je upoznat sa prijedlogom i odgovor će uslijediti", rekla je Levit za portal "Aksios".

Бахреин

Svijet

Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad pred Trampov rok za Iran

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je danas da je zatražio od Trampa da rok za postizanje sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana bude produžen za dvije sedmice kako bi se nastavio rad na dogovoru.

Šarif je dodao da je pozvao Iran da u istom periodu otvori Ormuski moreuz kao gest dobre volje, te apelovao na sve strane u sukobu da obustave vojne aktivnosti na dvije sedmice kako bi se stvorili uslovi za diplomatsko rješenje.(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Donald Tramp

Iran

Izrael Iran

Ormuski moreuz

Pakistan

Pročitajte više

ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Fudbal

"Ostvari svoje snove": FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

5 h

0
Дара Бубамара сједи на столици и пјева са подигнутом руком.

Scena

Ova pjesma je Dari Bubamari donijela najviše novca

5 h

0
Станкица Стојановић, модни креатор и инфлуенсерка

Stil

Stankica Stojanović za ATV o stajlingu Trampa Mlađeg i Betine Anderson: Interesantna dinamika

5 h

0
Свештеник донирао јетру

Društvo

Riječi sveštenika koji je darovao dio jetre kolegi: ''Nisam razmišljao ni sekund, samo sam želio da mu spasem život''

5 h

0

Više iz rubrike

Бахреин

Svijet

Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad pred Trampov rok za Iran

5 h

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Svijet

Njemačka i Holandija hitno pozvale svoje građane da napuste UAE

5 h

0
Рода раширила крила у гнијезду.

Svijet

Rode se vratile u Černobilj

6 h

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća negira spekulacije o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

