Tramp razmatra prijedlog Pakistana o dvosedmičnom primirju

Američki predsjednik Donald Tramp uskoro će se izjasniti o prijedlogu Pakistana o uvođenju dvosedmičnog primirja sa Iranom, izjavila je portparol Bijele kuće Karolin Levit.

"Predsjednik je upoznat sa prijedlogom i odgovor će uslijediti", rekla je Levit za portal "Aksios".

Svijet Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad pred Trampov rok za Iran

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je danas da je zatražio od Trampa da rok za postizanje sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana bude produžen za dvije sedmice kako bi se nastavio rad na dogovoru.

Šarif je dodao da je pozvao Iran da u istom periodu otvori Ormuski moreuz kao gest dobre volje, te apelovao na sve strane u sukobu da obustave vojne aktivnosti na dvije sedmice kako bi se stvorili uslovi za diplomatsko rješenje.(SRNA)