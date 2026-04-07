Ova pjesma je Dari Bubamari donijela najviše novca

07.04.2026 22:13

Дара Бубамара сједи на столици и пјева са подигнутом руком.
Foto: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Dara Bubamara tokom svoje dugogodišnje karijere iznjedrila je ogroman broj hitova, ali malo ko zna da joj je najveću zaradu i popularnost donijela numera za koju je prvobitno sumnjala da će proći kod publike.

Iako bi mnogi na prvu pomislili da je u pitanju neka brza, klupska pjesma, istina je potpuno drugačija.

Radi se o numeri „Zidovi“, koja je svjetlost dana ugledala sada već davne 2007. godine. Glavni “krivac” za ovaj mega hit bila je legendarna Marina Tucaković, na čiji nagovor je Dara i pristala da snimi pjesmu.

Dara se prisjetila kako je izgledao rad na ovoj pjesmi i priznala koliko joj je ona promijenila karijeru.

– Prvo je krenula pjevala je tuga, lalala. Kažem kako pjevala je tuga lalala, a Marina mi odgovara: “To lalala je ludilo, vjeruj mi“. Znaš kao, ona se tu trudi da meni objasni sve. Iskreno da ti kažem, jedan dio karijere je “Košava sa Dunava”, jedan dio karijere su Brajine pjesme, jedan dio Marinine, ali “Zidovi“ su meni donijeli najveću popularnost i najveći novac – ispričala je svojevremeno Dara u podkastu “5 cast”.

Popularna Novosađanka se dotakla i finansijske strane svog posla, pa je za “Grand” otvoreno progovorila o tome koliko inače izdvaja za muziku i tekstove. Tom prilikom, Dara je šokirala priznanjem o tome kako u muzičkoj industriji cijena zapravo ne diktira hit.

– Pa puno. Nema veze koliko platiš pjesmu, recimo meni su maltene najjeftinije pjesme bile najveći hitovi. Tako se potrefilo – iskrena je bila pjevačica, prenosi Blic.

