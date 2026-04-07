Poslije haos sa Majom i Asminom odlučila! Evo kad Stanija napušta Elitu

Komentari:0
Starleta Stanija Dobrojević ostaje u rijaliti programu "Elita" do Vaskrsa, to jeste još samo 6 dana.
Stanija je ulaskom u rijaliti izazvala ogromnu pažnju javnosti, prije svega zbog suočavanja sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.
Kako izvor blizak starleti otkriva, Stanija je za ovaj projekat ispregovarala jedan od najvećih honorara u istoriji rijalitija na ovim prostorima. Ipak, i pored vrtoglavog iznosa, njen boravak je od samog početka vremenski ograničen.
- Stanija je sa produkcijom unapred dogovorila dvonedjeljni boravak. Iako su mnogi očekivali da će ostati do samog finala, ona ima jasno definisane uslove u ugovoru. Njen izlazak planiran je neposredno pred Vaskrs, jer joj je izuzetno važno da praznik provede u krugu porodice - navodi izvor za Informer.
Scena
Plaćao je mjesečno 6.000 evra! Isplivale informacije o Staniji Dobrojević
Stanija je ušla u "Elitu" upravo sa ciljem da raščisti odnose sa Asminom i Majom, a već u prvim danima njenog boravka došlo je do žestokih sukoba.
Optužbe, međusobna prozivanja i "prljav veš" iz prošlosti postali su glavna tema u rijalitiju, a publika sa nestrpljenjem prati svaki njihov novi okršaj. Iako se njen izlazak bliži, nema sumnje da će Stanija do posljednjeg dana pokušati da stavi tačku na sve nedorečene odnose - na svoj, prepoznatljivo direktan način.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu
0:00
Centar dana (R)
infotejment
1:30
Svet poljoprivrede (R)
emisija o poljoprivredi
2:30
Agrar (R)
emisija o poljoprivredi
3:00
Putnik namjernik (R)
putopis
4:00
Preživećemo (R)
dokumentarni film
5:00
Sisi (12+,R)
serijski program
6:00
ATV vijesti (R)
informativni program vijesti