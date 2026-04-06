Zorica Brunclik nije OK: Pjevač o zdravlju koleginice

Pjevač Aca Živanović uživa već duže vrijeme u skladnom braku sa Ivanom, a u januaru ove godine je sa njom dobio treće dijete. U jednom intervjuu govorio je o svemu, pa i o Zorici Brunclik.

Pjevač je u razgovoru za "Blic" otkrio zašto nemamo prilike da ga često viđamo u javnosti, a prisjetio se i perioda kada je učestvovao u rijaliti programu Farma, kada je bio u žiži javnosti zbog veze sa Tamarom Đurić.

Aca je otkrio i šta se dešavalo na njegovim nastupima svojevremeno i u kakvoj se pucnjavi našao, kao i zbog čega danas rjeđe nastupa.

Republika Srpska Rod Blagojević o posjeti Trampa Banjaluci: Strateško partnerstvo u interesu SAD

"Nedavno je na svijet došlo i treće dijete, bez obzira na to što sam u obavezama svakodnevno, porodica ne treba da trpi. Supruga povlači veći dio posla, a da ona nije takva, ne bih mogao ni da radim sve ovo što radim. Kada je neko muzičar i kada ima porodicu, to je sve mnogo teško održati. Nekad se zaglavi u studiju, poslije se spava, zaglavi se do kasno, ali stiže se sve. Nemamo pomoć sa strane, sami smo i nekako smo se dobro organizovali oko svega i to je vrlo važno", rekao je i dodao:

"Što se posla tiče, ne pojavljujem se previše na javnim mjestima, estrada donosi nemire, nervoze i razna odricanja, a ja se trudim da mi ništa ne trpi. Ni posao, a prije svega porodica. Gledam da sam prisutan, ali nemam da ponudim previše toga da bih se stalno pojavljivao u medijima. Ima dosta kolega koji se stalno pojavljuju, dobro je kad se piše, pa šta god, ali ja ipak bira koliko se pojavljujem i gdje. Pisalo se svašta o meni, uglavnom neke loše stvari, ali nisam ja ni bio pjevač koji je imao ne znam kakve skandale", rekao je Aca Živanović.

O stanju Zorice Brunclik

Što se tiče Zorice Brunclik, pjevač tvrdi da je čuo da njeno zdravstveno stanje nije baš najbolje, ali se trudi da o tome previše ne govori.

Hronika Zbog pokušaja ubistva u Banjaluci uhapšen Boris Zorić

"Čuo sam da Zorica nije okej, ali ne znam tačno sve detalje. Ne bih o tome da pričam", tvrdi Aca.

Pucnjave na nastupima

Otkrio je i kako se na jednom nastupu dogodila pucnjava.

"Ja radim jako dugo, bilo je svega i svačega na nastupima, razna iskustva. Bilo je svega i preko grane. Nikad neće neki ozbiljan kriminalac da vadi pištolje, nego neki manje bitni ljudi koji to moraju da urade, da bi bili važni. Izvade tako pištolj, pa onda dobiju batine od obezbjeđenja", kaže Aca i dodaje:

Srbija Drama u Srbiji: Nestali majka i četvoro djece, otkrivena strašna istina

"To se redovno dešavalo. Cijela Evropa je brujala o jednoj situaciji na nastupu kada sam bio sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Jedan Turčin je pucao u diskoteci, poslije je pucao na parkingu, ali kad je dobro obezbjeđenje, nemamo mi šta da se miješamo. Danas je to često, tih godina je sve bilo drugačije".

(Blic)