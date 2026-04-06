Otvoren testament Čak Norisa

06.04.2026 16:41

Отворен тестамент Чак Нориса
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Legendarni Čak Noris je preminuo je 20. marta u 86. godini, nakon iznenadne zdravstvene komplikacije, a njegova porodica potvrdila je tužnu vijest dan kasnije. Nedavno, objavljeno je kome je šta pripalo od njegovog bogatstva.

Rođen kao Karlos Rej Noris 1940. godine u Oklahomi, tokom decenija rada postao je globalna ikona. Slavu je stekao sedamdesetih godina, posebno nakon saradnje sa Brus Li u filmu "Put zmaja", dok ga je serija "Walker, Texas Ranger" učinila jednim od najpoznatijih TV lica.

Milioni, ali bez pompe

Tokom karijere izgradio je bogatstvo procijenjeno na oko 70 miliona dolara, zahvaljujući filmovima, televiziji i poslovnim ulaganjima. Ipak, prema riječima ljudi iz njegovog okruženja, novac mu nikada nije bio prioritet.

"Uvijek je isticao da mu je porodica važnija od svega i da ne želi komplikacije kada njega više ne bude", rekao je izvor blizak porodici.

Upravo zbog toga, o njegovom nasljeđu se govorilo još za života, ali bez javnog iznošenja konkretnih detalja. Stoga, svoje nasljedstvo je raspodijelio svojoj djeci i ženi.

Porodica kao stub svega

Iza sebe ostavlja suprugu Džina O’Keli, sa kojom je bio u braku od 1998. godine, kao i petoro djece iz različitih perioda života.

Njegov privatni život često je bio daleko od očiju javnosti, ali oni koji su ga poznavali tvrde da je bio izuzetno posvećen porodici i odnosima koje je godinama gradio.

Posebno emotivna priča vezana je za njegovu ćerku Dina Noris, za čije je postojanje saznao tek kasnije. Njihov odnos, započet jednim pismom, vremenom je prerastao u snažnu i blisku vezu. Ona je, prema riječima stranih medija, takođe uključena u nasljedstvo.

"Otvorio sam pismo i shvatio da imam ćerku za koju nisam znao", ispričao je svojevremeno, prisjećajući se tog trenutka.

Nasljeđe koje nije samo materijalno

Iako se mnogo govori o njegovoj imovini, oni koji su mu bili najbliži naglašavaju da je njegovo pravo nasljeđe mnogo više od novca.

"Za svijet je bio simbol snage i discipline. Za nas, stub porodice, čovek vjere i neko ko nas je uvijek držao na okupu", naveli su članovi porodice u zajedničkom saopštenju.

Kako se očekuje, sve će biti riješeno u skladu sa njegovim željama, bez sukoba i nesuglasica, baš onako kako je Čak Noris želio.

