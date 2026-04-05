"Luna nas nije zvala na proslavu..." Vesna i Đole potkačili kolege: "Vojaž ide Jakovu na koncert da se slika"

05.04.2026 18:13

"Луна нас није звала на прославу..." Весна и Ђоле поткачили колеге: "Војаж иде Јакову на концерт да се слика"
Foto: Printscreen/Youtube/Ami G Show

Pjevačica Vesna i Đole Đogani pojavili su se danas na beogradskom aerodromu te pretresli aktuelne teme.

Na početku razgovora sa novinarima dotakli su se nedavne proslave rođendana rođake Lune Đogani. Đoletova bratanica ih nije zvala na veselje, a to joj ne zamjeraju, dok su se dotakli i kolega i situacije na estradi.

- Nisu pozvali, da. Sin je bio, Adriano, kao predstavnik porodice, poziv za nas od Lune nije stigao, nema ni potrebe, sve okej. Molim vas, neka druga tema - rekla je odsečno Vesna Đogani.

- Pričalo se o Đoletovom i mom odnosu? Pa, ja sam ga prebila i sad je dobro. Sluša me - istakla je u svom stilu Vesna.

- Ne pogađaju me takvi naslovi o razvodu, ja sam 25 godina na sceni. Nigdje veze s vezom. Djeca znaju za tu drugu stranu medalje kad je naš posao u pitanju - kazala je ona, pa se osvrnula na mlađeg kolegu.

Da li je kriza na estradi kažu:

- Sve se promjenilo, ali biće ok, Ko je vredan i radi prilagodi se situaciji i to je to

- Jakov Jozinović je pravi predstavnik mladih. Nije sve krimogeno, lova, on ima nevjerovatan talenat, ima poštovanje prema kolegama. Ljubomornim ljudima je trn u oku svako takav, svako uspješan - rekla je Vesna o mladom kolegi pa dodala zašto je on "trn u oku" mnogima.

Luna i Marko insta

Scena

Luna i Marko ostali zarobljeni na ostrvu zbog rata u Iranu: Par se hitno oglasio

- Nesigurnim ljudima je trn u oku svačiji uspeh. Ne samo njegov.

Đole se nadovezao:

- Mali je genijalac. Lijep, lijepo pjeva, lijepo se ponaša. Potpuno nešto novo. Pokazuje ono što je kvalitetno, ono što je dobro. Vraća stare pjesme, što da ne. Tuđe pesme pjeva i Saša Kovačević, samo obrađeno od Grka. To isto radi i Dado Polumenta. Jakov je iskren, dobar, ujedinjuje prostore Jugoslavije. Pravi predivnu atmosferu. Ovo sa njegovim koncertima je nešto potpuno novo, drugačije. Mnogi su sad u problemu, i Vojaž, i Desingerica itd... Biće velika bitka, ta njihova muzika će kratko trajati. Jakov šta peva to je opus najbolji, najkvalitetnije pesme su to. Vojaž je došao samo da bi se slikao, mnogi su tako. Zašto je on došao? Ja ne bih došao, jer ne slušam tu vrstu muzike. To je licemerstvo, samo da se dođe, da se slika - jasan je bio.

- Klinci žele da slušaju kvalitetnu muziku, željni su novih, velikih zvezda. Ova grupa pre je bila, ne znam, nisam ljubomoran, znate da nisam... Jakov je šarmantan, kvalitetan. Vole ga svi, i u Zagrebu isto, i u Sarajevu isto. Svi vole njegovu pojavu, a ima i taj jedan hit novi - kazao je Đole.

(telegraf)

