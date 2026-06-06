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Zastrašujuća poruka: Iran zaprijetio haosom bez presedana, ovo bi mogle biti mete

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ATV
06.06.2026 11:58

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Застрашујућа порука: Иран запријетио хаосом без преседана, ово би могле бити мете
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Viši savjetnik vođe Islamske revolucije i bivši glavni komandant Revolucionarne garde Irana Mohsen Rezai oštro je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače "u močvaru rata" obnavljanjem agresije protiv Irana.

"Oni znaju da je cijena pregovora daleko niža od cijene rata. Ako ponovo izaberu vojnu akciju, ući će u mračan i beskrajan tunel", rekao je Rezai u intervjuu za Si-En-En, prenosi iranska državna televizija PressTV.

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On je upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice "nepromišljene agresije SAD".

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"Ako se rat nastavi i blokada potraje, proširićemo sukob van regiona, od Indijskog okeana do Crvenog mora, moreuza Bab el-Mandeb i Sredozemnog mora. To bi bilo veoma loše za SAD", poručio je Rezai, a prenosi Tanjug.

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