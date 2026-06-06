Irska zabranila ulazak izraelskim ministrima

Irsko Ministarstvo spoljnih poslova zabranilo je ulazak u zemlju izraelskom ministru nacionalne bezbjednosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču.

Iz Ministarstva su naveli da je odluka uslijedila u skladu sa izjavom irskog premijera Majkla Martina da će Irska preduzeti mjere kako bi spriječila članove izraelske Vlade da uđu u zemlju.

Martin je izjavio da bi EU trebalo da uvede dodatne mjere protiv dvojice izraelskih ministara, navodeći da njihove riječi i postupci "predstavljaju želju da se Palestinci uklone iz Palestine".

Portal "Politiko" objavio je ranije, pozivajući se na izvore, da su imena dvojice ministara uklonjena sa potencijalnih spiskova sankcija EU, prenosi Srna.