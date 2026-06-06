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Irska zabranila ulazak izraelskim ministrima

Autor:

ATV
06.06.2026 10:00

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Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.
Foto: Zeev Hazenfratz/Pexels

Irsko Ministarstvo spoljnih poslova zabranilo je ulazak u zemlju izraelskom ministru nacionalne bezbjednosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču.

Iz Ministarstva su naveli da je odluka uslijedila u skladu sa izjavom irskog premijera Majkla Martina da će Irska preduzeti mjere kako bi spriječila članove izraelske Vlade da uđu u zemlju.

Martin je izjavio da bi EU trebalo da uvede dodatne mjere protiv dvojice izraelskih ministara, navodeći da njihove riječi i postupci "predstavljaju želju da se Palestinci uklone iz Palestine".

Portal "Politiko" objavio je ranije, pozivajući se na izvore, da su imena dvojice ministara uklonjena sa potencijalnih spiskova sankcija EU, prenosi Srna.

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Izrael

Irska

zabrana ulaska

Izrael Iran

Palestina

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