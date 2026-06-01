Tramp: Pregovori sa Iranom se ubrzano nastavljaju, Izrael i Hezbolah prekidaju sukob

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da se razgovori sa Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom. On je ovo objavio na društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.

Tramp saopštio danas da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u libanski glavni grad Bejrut.

- Imao sam veoma produktivan telefonski razgovor sa premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Trupe neće ići u Bejrut, a sve trupe koje su bile na putu već su vraćene. Takođe, preko visoko pozicioniranih predstavnika, imao sam veoma dobar razgovor sa Hezbolahom. Oni su se složili da će sva pucnjava prestati - da ih Izrael neće napasti, kao i da oni neće napasti Izrael - naveo je Tramp u saopštenju na društvenoj mreži Truth Social.

Izraelski premijer Netanjahu je danas izdao zajedničko saopštenje sa ministrom odbrane Izraelom Kacom u kojem prijeti bombardovanjem ciljeva Hezbolaha u okrugu Dahije u Bejrutu "nakon što je šiitska milicija ponovila kršenje primirja".

Prema navodima iranskih državnih medija, Teheran je danas suspendovao pregovore sa SAD u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu.

- Iranski pregovarački tim će suspendovati "pregovore i razmjenu tekstova preko posrednika" - prenijela je agencija Tasnim. Agencija je ranije objavila da bi Teheran mogao da razmotri potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute kroz koju je prije rata prolazila petina svjetskih zaliha nafte, kao i blokiranje drugih pomorskih puteva, uključujući moreuz Bab el-Mandeb, da bi kaznila Izrael i njegove saveznike.

Iako je na snazi primirje, Izrael je nastavio vojnu ofanzivu u Libanu, a njegove snage su tokom vikenda ušle dublje u zemlju nego u posljednjih 26 godina.

Pojedini izraelski mediji prenijeli su ranije da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao danas telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, ne navodeći detalje razgovora.

