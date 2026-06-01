Građani dijela BiH od sada kazne mogu plaćati bez odlaska na šalter

01.06.2026 21:47

Foto: Unsplash

Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona od 2. juna 2026. godine moći će saobraćajne novčane kazne plaćati onlajn, zahvaljujući novoj e-komerc usluzi koju su uspostavili Ministarstvo finansija HNK, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK i ASA Banka.

Ugovor o pokretanju sistema elektronskog plaćanja novčanih kazni potpisali su ministar finansija HNK Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Marijo Marić te članovi Uprave ASA Banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić.

Nova usluga omogućiće fizičkim i pravnim licima da odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije izvrše uplatu kazne putem zvanične internet stranice MUP-a HNK.

Iz Vlade HNK ističu da je cilj projekta uspostavljanje efikasnijeg, transparentnijeg i sigurnijeg sistema naplate novčanih kazni, uz značajno pojednostavljenje procedura za građane.

Najavljeno je da će u narednih šest mjeseci sistem biti proširen i na druge vrste novčanih kazni, a ne samo na one iz oblasti saobraćajnih prekršaja.

Prilikom onlajn plaćanja, korisnici će osim iznosa kazne snositi i troškove procesiranja kartične transakcije.

Naknada će iznositi najmanje 1,25 KM po transakciji ili četiri odsto od ukupnog iznosa kazne, zavisno od toga koji je iznos veći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

