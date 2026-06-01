Građani dijela BiH od sada kazne mogu plaćati bez odlaska na šalter

Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona od 2. juna 2026. godine moći će saobraćajne novčane kazne plaćati onlajn, zahvaljujući novoj e-komerc usluzi koju su uspostavili Ministarstvo finansija HNK, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK i ASA Banka.
Ugovor o pokretanju sistema elektronskog plaćanja novčanih kazni potpisali su ministar finansija HNK Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Marijo Marić te članovi Uprave ASA Banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić.
Nova usluga omogućiće fizičkim i pravnim licima da odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije izvrše uplatu kazne putem zvanične internet stranice MUP-a HNK.
Iz Vlade HNK ističu da je cilj projekta uspostavljanje efikasnijeg, transparentnijeg i sigurnijeg sistema naplate novčanih kazni, uz značajno pojednostavljenje procedura za građane.
Najavljeno je da će u narednih šest mjeseci sistem biti proširen i na druge vrste novčanih kazni, a ne samo na one iz oblasti saobraćajnih prekršaja.
Prilikom onlajn plaćanja, korisnici će osim iznosa kazne snositi i troškove procesiranja kartične transakcije.
Naknada će iznositi najmanje 1,25 KM po transakciji ili četiri odsto od ukupnog iznosa kazne, zavisno od toga koji je iznos veći.
