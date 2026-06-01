Sutra je Duhovski utorak: Vjernici treba da ispoštuju ove običaje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 2. juna obilježavaju Duhovski utorak, treći dan praznika Silaska Svetog Duha na apostole, poznatijeg kao Duhovi ili Svete Trojice. Ovaj dan u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom i predstavlja završnicu jednog od najvažnijih prazničnih perioda u hrišćanstvu.

Duhovi se slave pedesetog dana po Vaskrsu i desetog dana po Spasovdanu, a praznovanje traje tri dana. Svaki od njih ima poseban značaj, dok Duhovski utorak simbolično zaokružuje praznik posvećen silasku Svetog Duha na apostole i početku širenja hrišćanske vjere.

Šta predstavlja Duhovski utorak?

Prema hrišćanskom učenju, praznik Duhova obilježava događaj kada je Sveti Duh sišao na apostole i dao im snagu, mudrost i dar da propovijedaju Jevanđelje širom svijeta.

Iako je prvi dan praznika najsvečaniji, i Duhovski utorak zauzima važno mjesto u narodnoj i crkvenoj tradiciji. Vjernici ga provode u molitvi, miru i zahvalnosti, sjećajući se značaja duhovne obnove i zajedništva.

Običaji koji se poštuju tokom Duhova

Jedan od najprepoznatljivijih običaja vezanih za Duhove jeste ukrašavanje hramova zelenilom. Podovi crkava posipaju se svježe pokošenom travom, dok se uz zidove postavljaju grančice lipe ili drugog drveća.

Ovaj običaj simbolizuje novi život, plodnost i silazak blagodati Svetog Duha na ljude.

Tokom bogosluženja vjernici često pletu vjenčiće od trave, koje potom nose svojim domovima. Vjenčići se najčešće ostavljaju pored ikona, kandila ili na drugim mjestima u kući kao simbol Božjeg blagoslova.

U novije vrijeme mnogi ih čuvaju i u automobilima, torbama ili novčanicima, vjerujući da donose zaštitu, sreću i napredak.

Običaji i vjerovanja

U narodnom predanju Duhovski dani smatraju se periodom pojačane duhovne energije, zbog čega mnogi vjernici upravo tada posjećuju manastire i svetinje, tražeći duhovni mir, oproštaj grijehova i blagoslov za sebe i svoju porodicu.

Sa ovim praznikom povezana su i brojna stara vjerovanja. Jedno od najpoznatijih kaže da na Duhovski utorak nije dobro penjati se na drveće, jer se prema narodnom predanju tada ne bi smjeli uznemiravati duhovi koji borave među ljudima.

Iako se ovakva vjerovanja ne nalaze u zvaničnom učenju Crkve, ona su vekovima dio narodnog nasljeđa i običaja koji se prenose s koljena na koljeno.

