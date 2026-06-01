Građani Srpske dobili novo upozorenje: Ovo su vaša prava

Stevan Lulić
01.06.2026 19:06

Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Građanima Republike Srpske stiglo je novo upozorenje - ovaj put od prijedorskog Udruženja za zaštitu potrošača "DON". Poručili su da se širi nova prevara.

Kako su upozorili iz Udruženja, sve više je prijava koje se odnose na prodaju jastuka i dušeka kompanije "LETIĆ Volteks d.o.o.", a naglašavaju da su na meti prevaranata najčešće penzioneri.

Sumnja se na ozbiljne obmanjujuće prakse tokom prezentacija i ugovaranja prodaje, a dodatni alarm za oprez je i činjenica da pomenutu firmu uopšte nije moguće pronaći u registru kompanija u BiH, već se njena zvanična adresa nalazi u Novom Sadu.

"Putujući trgovci u predstavljanju penzionere informišu da sve rade u saglasnosti sa određenim fondovima.

Penzionerima su tokom procesa prodaje traženi i uzimani lični podaci sa lične karte, podaci o čeku od penzije, dok pojedini tvrde da im nakon potpisivanja nije ostavljen primjerak ugovora ili potpuna dokumentacija o kupovini", kažu u Udruženju pozivajući se na osobe koje su im prijavile ove prevare.

Kako prepoznati prevaru

Građani, upozoravaju dalje, ne treba da daju lične dokumente i podatke bez jasnog objašnjenja svrhe i detaljne provjere onoga što potpisuju, te da nikakve ugovore nikada ne potpisuju pod pritiskom.

"Ukoliko trgovac insistira na hitnoj odluci uz izgovore da ponuda važi samo danas, ili izbjegava da ostavi papire, to je jasan znak za uzbunu i prekid razgovora", navode iz Udruženja.

Osim toga, podsjetili su građane da:

  • imaju pravo da dobiju primjerak ugovora;
  • imaju pravo da znaju ukupnu cijenu i način plaćanja;
  • imaju pravo da im se ne uskraćuju informacije prije kupovine;
  • imaju pravo da se konsultuju sa porodicom prije donošenja odluke.

Apel porodicama penzionera

Porodicama penzionera Udruženje je uputilo apel da razgovaraju sa starijim članovima i upozore ih da ne ustupaju lične podatke nepoznatim licima.

"Ukoliko imate problema, dodatnih saznanja pozovite na broj 052/231-155 ili nam pišite na mejl potrosac@donprijedor.org", poručili su na kraju iz Udruženja "DON".

