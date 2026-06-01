Inicijativa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa našeg naroda u BiH

ATV je u posjedu teksta ove deklaracije, koja bi se uskoro mogla naći pred narodnim poslanicima.

Deklaracija, Borci i stvaraoci RS

Odbrana demokratskih institucija Srpske od pokušaja da se smanje ili ukinu njihove nadležnosti, borba kroz parlamentarne procedure na nivou BiH za povratak dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, te sprečavanje pokušaja otimanja imovine Republike Srpske - ključni su dijelovi ove inicijative. Najviši cilj onih koji su stvorili i odbranili Republiku Srpsku jeste njeno očuvanje i sprečavanje prenosa nadležnosti, ističe predsjednik Predsjedništva BORS-a.

„Da se napokon podvuku 'crvene linije', donesu agende o onome što je najbitnije za Republiku Srpsku, a to je da nema više prenosa nadležnosti i da nema više igranja sa imovinom Republike Srpske. Svako ko vrši zvaničnu javnu funkciju mora znati da je Republika Srpska preča od bilo kakvog ličnog ili političkog interesa. To znači da će svako ko uradi bilo šta na štetu Srpske, a obavlja javnu funkciju, morati snositi sankcije i biće javno prozvan od strane BORS-a“, rekao je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Akademska zajednica i Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa predstavnicima boraca, okupili su se oko ove ideje. Ova inicijativa je garancija opstanka, očuvanja nacije i kolektivnog identiteta, smatra ministar Radan Ostojić.

„Ovo što je pokrenula Asocijacija bukvalno je sve ono što smo i mi rekli na svojim skupštinama i predsjedništvima. Potpuno se slažemo s tim, to treba još da se doradi i uobliči. Moja ideja, i kao borca i kao ministra, jeste da prije nego što to uđe u skupštinsku proceduru, taj dokument treba da dobije blagoslov Srpske pravoslavne crkve i da nam to bude svetinja, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripada“, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Čim inicijativa bude tehnički spremna, ide u proceduru u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Srpsko jedinstvo ponovo će biti na testu.

„Mogu da kažem da je sve što su do sada radili Boračka organizacija i Asocijacija 'Stvaraoci' imalo podršku NSRS, mene kao predsjednika, ali i javnosti. To je nešto što utiče na patriotska osjećanja građana, ali i obavezuje funkcionere da budu odgovorniji u svom radu“, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Jedinstvo ne bi trebalo da izostane, poruka je i iz opozicije. Iz SDS-a poručuju da bi ovakvoj inicijativi i ranije dali zeleno svjetlo.

„U potpunosti podržavam inicijativu 'Stvaralaca RS' i Boračke organizacije da se to donese, trebalo je i puno ranije. Svi borci i oni koji su učestvovali u stvaranju RS znaju da je Srpska poslije rata bila država u državi. Osuđujem svako trgovanje sa Republikom Srpskom i podržavam inicijativu da se svi oni koji su se ogriješili o Srpsku prozovu i da bar moralnu odgovornost snose“, naveo je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Veselin Vujović.

Pitanje imovine je „crvena linija“ i za srpske predstavnike u Parlamentarnoj skupštini BiH. Miroslav Vujičić kaže da bi ovakva inicijativa mogla biti alarm i za novog visokog predstavnika.

„Kad je riječ o dijelu koji se odnosi na imovinu, ona je definisana Dejtonskim sporazumom. Naravno da je ovo poruka i budućem visokom predstavniku, za kojeg vjerujem da će se drugačije ponašati u odnosu na Kristijana Šmita“, jasan je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Miroslav Vujičić.

Ekonomski održiva i socijalno stabilna Srpska je osnovna poruka ove inicijative. Neophodno je da se iskaže politička zrelost radi očuvanja Republike, kako bi se mladima osigurao ostanak i normalan život.