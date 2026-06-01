Karan potpisao: Konkretne mjere za boračke kategorije

Autor:

ATV
01.06.2026 18:26

Komentari:

3
предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Cilj Ukaza o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, jeste poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj.

"Ovim zakonom Republika Srpska uvodi nova sistemska i dugoročna rješenja, proširuje obim postojećih prava i još jednom potvrđuje trajnu opredijeljenost institucija Srpske da brinu o onima koji su podnijeli najveću žrtvu za slobodu i opstanak našeg naroda", naglasio je Karan.

On je naveo da su usvojene izmjene rezultat dijaloga institucija Srpske i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija.

"Borci zaslužuju, ne samo zahvalnost za doprinos u najtežim vremenima, već i konkretne mjere koje će unaprijediti njihov životni standard i društveni položaj", napisao je Karan na platformi Iks.

On je poručio da briga o borcima i njihovim porodicama ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno 20. maja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj.

Siniša Karan

Borci Republike Srpske

Republika Srpska

Lica sa invaliditetom

Komentari (3)
