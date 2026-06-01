Srpkinja samljela Francuskinju za osminu finala Rolan Garosa

01.06.2026 18:22

Анастасија Цветковић
Foto: Screenshot

Sjajno je nastavila svoj hod kroz žrijeb Rolan Garosa za juniorke Nišlijka Anastasija Cvetković, naša najbolje plasirana igračica u tom uzrastu (12).

Kao šesta nositeljka u Parizu, danas je sa ubjedljivih 6:2 6:2 za 78 minuta igre pobijedila korpulentnu Francuskinju Nehiru Sanon i bukirala nastup u osmini finala protiv 11. nositeljke Paole Pinjera Selorio.

U, na momente veoma čudnom, toku meča - gdje je rješenjima iz rekreativnog tenisa Francuskinja probala da poremeti ritam naše igračice - jedini pasaž igre u kome se vodila neizvjesna borba bio je pri rezultatu 3:2 u prvom setu - kada se Anastasija izdiže i dolazi do prednosti od 5:2.

Od tada naša teniserka dominira tokom meča, i uz nekoliko izuzetnih forhend-vinera i poena sa mreže dolazi do svog najboljeg rezultata na Slemovima - osminu finala.

Svaka čast za Anastasiju - i nadamo se novim lijepim vijestima sa Rolan Garosa!

