Nevrijeme poharalo Srbiju: Dan se pretvorio u noć, grom izazvao požar

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i ledom u nekim dijelovima zahvatilo je danas u popodnevnim satima Srbiju.

Za kratko vreme ulice u Čačku su se našle pod velikom količinom vode, dok su jaki udari vjetra dodatno otežavali kretanje građanima.

"Ovo je nevjerovatno, bukvalno ti ništa nije pomagalo da se skloniš sa ove vjetrometine. Kiša je padala ukoso, a vjetar je nosio sve pred sobom. Rijetko se viđa ovako nagla promjena vremena", rekao je jedan Čačanin za RINU.

Prema posljednjim informacijama sa terana, pojedini dijelovi grada su ostali i bez struje.

Kako se dijeli društvenim mrežama, vjetar je uspio da odvali dio stabla, koji je pao u dječiji park kod Željezničke stanice, u Čačku.

Na auto-putu Miloš Veliki ne vidi se prst pred okom

Nevrijeme nije zaobišlo ni auto-put Miloš Veliki, gdje su vozači imali ozbiljnih problema zbog smanjene vidljivosti.

U pojedinim dionicama kiša je bila toliko intenzivna da se, prema riječima očevidaca, “prst pred okom nije vidio”, zbog čega je saobraćaj bio usporen.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni dok traje nestabilno vrijeme.

Na teritoriji opštini Arilje tokom dana padao je i jak grad, a informacija o šteti u voćnjacima, prije svega u malinjacima u selu Vrane još uvijek nema.

Crni oblaci su se nadvili i nad Trstenikom i Kraljevom.

Čupano drveće u Kragujevcu

"Odjednom se sve smračilo i počelo da pada. Jak vjetar je lomio stabla i obarao ih na put. Grane na kolovozu su otežavale saobraćaj", rekao je za RINU jedan od građana.

U naselju Bagremar usljed udara groma u banderu izbio je i požar u blizini kuća.

Vatogasci su odmah došli na lice mjesta, brzo reagovali i spriječili da se vatra dodatno proširi, dodaje sagovornik.