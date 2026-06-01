Logo
Large banner

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

Autor:

ATV
01.06.2026 16:19

Komentari:

0
Ужас на београдском градилишту: Радник пао са висине, скела га поклопила
Foto: Unsplash

Građevinski radnik I. D. (24), državljanin Azerbejdžana, teško je povrijeđen danas oko 11.30 časova na gradilištu u Raškoj ulici na Savskom vencu.

Do nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa metalne konstrukcije, koja se potom obrušila i pala direktno preko njega. Mladi radnik je kolima Hitne pomoći u teškom stanju hitno prevezen u Urgentni centar.

Nakon hitne dijagnostike u Urgentnom centru, ljekari su nesrećnom mladiću konstatovali teške tjelesne povrede. Zbog prirode povreda, on će odmah biti upućen na Institut za ortopediju „Banjica” radi daljeg liječenja i operativnih zahvata.

Istraga u toku

Na mjestu nesreće u Raškoj ulici obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.

Istraga bi trebalo da pokaže da li su na gradilištu bile ispoštovane sve zakonske mjere zaštite na radu, kao i šta je uzrokovalo pad i rušenje masivne metalne konstrukcije.

Portal će nastaviti da prati zdravstveno stanje povrijeđenog radnika i razvoj istrage, piše Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

nesreća

Strani radnici

povreda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Zdravlje

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

15 min

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Stiže nam retrogradni Merkur, a njegov uticaj će najviše osjetiti ova 4 znaka

19 min

0
пјевачица Мина Костић

Scena

Nove informacije o stanju Mine Kostić: Ostaje na psihijatriji?

19 min

0
Полиција Србија

Hronika

Pretukao bivšu suprugu u njenoj kući, zadobila teške povrede glave: Uhapšen nasilnik na Voždovcu

31 min

0

Više iz rubrike

Борба пса и змије

Srbija

Mještani snimili jeziv prizor: Psi su je ubili, onda smo počeli da povraćamo

50 min

0
Млади полицајац прегазио пјешака па побјегао: Осумњиченом одређен притвор!

Srbija

Mladi policajac pregazio pješaka pa pobjegao: Osumnjičenom određen pritvor!

3 h

0
Најновија, ударна вијест

Srbija

Upucan muškarac (41), inspektori provjeravaju njegove sumnjive tvrdnje: Drama u Beogradu!

7 h

0
Полиција Србија

Srbija

Nova teška saobraćajka: Vozio u kontra smjeru, izazvao udes pa pobjegao pješke

9 h

0

  • Najnovije

16

26

U kojoj godini braka najčešće dolazi do prevare?

16

22

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

16

19

Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

16

19

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

16

12

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner