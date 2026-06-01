Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

Građevinski radnik I. D. (24), državljanin Azerbejdžana, teško je povrijeđen danas oko 11.30 časova na gradilištu u Raškoj ulici na Savskom vencu.

Do nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa metalne konstrukcije, koja se potom obrušila i pala direktno preko njega. Mladi radnik je kolima Hitne pomoći u teškom stanju hitno prevezen u Urgentni centar.

Nakon hitne dijagnostike u Urgentnom centru, ljekari su nesrećnom mladiću konstatovali teške tjelesne povrede. Zbog prirode povreda, on će odmah biti upućen na Institut za ortopediju „Banjica” radi daljeg liječenja i operativnih zahvata.

Istraga u toku

Na mjestu nesreće u Raškoj ulici obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.

Istraga bi trebalo da pokaže da li su na gradilištu bile ispoštovane sve zakonske mjere zaštite na radu, kao i šta je uzrokovalo pad i rušenje masivne metalne konstrukcije.

Portal će nastaviti da prati zdravstveno stanje povrijeđenog radnika i razvoj istrage, piše Telegraf.rs.