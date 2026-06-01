Pretukao bivšu suprugu u njenoj kući, zadobila teške povrede glave: Uhapšen nasilnik na Voždovcu

Autor:ATV
Komentari:0
Na Voždovcu u Beogradu u nedjelju je došlo do stravičnog porodičnog nasilja.
Navodno, muškarac R.H. (33) brutalno je pretukao svoju bivšu suprugu M.A. (47) u njenoj kući na Voždovcu.
Hronika
Dragijević oslobođen krivice u slučaju ubistva Danke Ilić
Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo verbalnim sukobom bivših supružnika, koji je brzo je prerastao u fizički obračun sa teškim posljedicama.
Naime, R.H. je navodno u jednom trenutku nasrnuo na nesrećnu ženu i počeo besomučno da je udara rukama u predjelu glave i tijela.
Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede glave. Zbog ozbiljnosti situacije i prirode povreda, ona je odmah zadržana na daljem liječenju na E odjeljenju ove zdravstvene ustanove. Brzom reakcijom policije, nasilnik je uhapšen na licu mjesta.
Hronika
Dela i Marković priznali krivicu, osuđeni na osam i po godina zatvora
"Policija je odmah reagovala i uhapsila R.H. Njemu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda", otkriva izvor blizak istrazi.
Dalju istragu o ovom jezivom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve motive ovog brutalnog napada.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
41 min0
Hronika
45 min0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
16
26
16
22
16
19
16
19
16
12
Trenutno na programu