Pretukao bivšu suprugu u njenoj kući, zadobila teške povrede glave: Uhapšen nasilnik na Voždovcu

01.06.2026 15:56

Foto: MUP Srbije

Na Voždovcu u Beogradu u nedjelju je došlo do stravičnog porodičnog nasilja.

Navodno, muškarac R.H. (33) brutalno je pretukao svoju bivšu suprugu M.A. (47) u njenoj kući na Voždovcu.

Prema nezvaničnim informacijama, sve je počelo verbalnim sukobom bivših supružnika, koji je brzo je prerastao u fizički obračun sa teškim posljedicama.

Naime, R.H. je navodno u jednom trenutku nasrnuo na nesrećnu ženu i počeo besomučno da je udara rukama u predjelu glave i tijela.

Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede glave. Zbog ozbiljnosti situacije i prirode povreda, ona je odmah zadržana na daljem liječenju na E odjeljenju ove zdravstvene ustanove. Brzom reakcijom policije, nasilnik je uhapšen na licu mjesta.

"Policija je odmah reagovala i uhapsila R.H. Njemu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda", otkriva izvor blizak istrazi.

Dalju istragu o ovom jezivom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve motive ovog brutalnog napada.

(Telegraf.rs)

