Produžen pritvor Tariku Pruscu: Osumnjičeni za ubistvo Elme Godinjak ostaje iza rešetaka

01.06.2026 15:18

Продужен притвор Тарику Прусцу: Осумњичени за убиство Елме Годињак остаје иза решетака
Foto: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak-Prusac, za još dva mjeseca.

Kako je potvrđeno za Klix.ba iz Tužilaštva KS, u potpunosti je uvažen prijedlog tužilaštva.

Pritvor mu je produžen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uzemiravanja javnosti.

Istraga u ovom predmetu još uvijek je u toku, a Prusac se tereti za krivično djelo teško ubistvo žene.

Kako je na prethodnom ročištu za određivanje pritvora navela tužiteljica Iva Kurilić, tokom uviđaja kod Elme Godinjak utvrđene su brojne povrede i podlivi. Navela je da je oštećena bila vezana, a da je Prusac počinio krivično djelo s umišljajem.

Prusac se sumnjiči i da je nakon ubistva s maloljetnom kćerkom pobjegao, a lociran je i uhapšen u jednom od restorana na Baščaršiji.

Tužiteljka je rekla da je pronašla podatke da je Prusac pravosnažno osuđen 2016. godine. Tada je pretukao majku, a dan kasnije brata.

Godinjak je dva puta Prusca prijavila za nasilje, a u trenutku ubistva njemu su bile izrečene mjere zabrane. Oni su bili u procesu razvoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

