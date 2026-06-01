Uhapšena dva lica, pronađeni kokain i pištolj

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina uhapsili su dva lica iz ovog grada čiji su inicijali N.B. i S.Ž. jer su na lokaciji koju koriste pronađeni kokain, startni pištolj sa pripadajućom municijom i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopšteno je danas iz ove uprave.
Pretres je izvršen juče na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, prenosi Srna
O svemu je obaviješten nadležni tužilac i nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv uhapšenih slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu omogućavanje uživanja droge.
