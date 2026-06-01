Logo
Large banner

Uhapšena dva lica, pronađeni kokain i pištolj

Autor:

ATV
01.06.2026 12:42

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina uhapsili su dva lica iz ovog grada čiji su inicijali N.B. i S.Ž. jer su na lokaciji koju koriste pronađeni kokain, startni pištolj sa pripadajućom municijom i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopšteno je danas iz ove uprave.

Pretres je izvršen juče na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, prenosi Srna

O svemu je obaviješten nadležni tužilac i nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv uhapšenih slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu omogućavanje uživanja droge.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Bijeljina

Policija

kokain

pištolj

pretresi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

5 h

0
За непуних 40 минута опљачкао четири објекта: Бањалучанин предат ОЈТ

Hronika

Za nepunih 40 minuta opljačkao četiri objekta: Banjalučanin predat OJT

5 h

1
Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

Hronika

Teško povrijeđen vozač u Brodu, u Doboju maloljetnik

5 h

0
Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

Hronika

Blagajnica pronevjerila 9.000 KM pazara

6 h

0

  • Najnovije

16

26

U kojoj godini braka najčešće dolazi do prevare?

16

22

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

16

19

Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

16

19

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

16

12

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner