Logo
Large banner

Blagajnica pronevjerila 9.000 KM pazara

Autor:

ATV
01.06.2026 10:15

Komentari:

0
Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv blagajnice čiji su inicijali B.Ć. iz ovog grada koja se tereti da je pronevjerila 9.000 KM, objavilo je ovo tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je B.Ć, radeći kao blagajnica u prijedorskoj poslovnici banjalučke firme "T.M.", 4. decembra 2023. godine protivpravno prisvojila dio dnevnog pazara, koji je iznosio 18.459,22 KM.

Predala je 9.459,22 KM pazara, a 9.000 KM zadržala za sebe s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Prijedoru, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

Pronevjerila pazar

Policija

OJT Prijedor

Osnovni sud u Prijedoru

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

АТВ сазнаје: Осумњичени за четири пљачке у 40 минута данас пред тужиоцем

Hronika

ATV saznaje: Osumnjičeni za četiri pljačke u 40 minuta danas pred tužiocem

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Za nepunih 40 minuta opljačkao četiri objekta, policija ga uhvatila na djelu!

2 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Preminuo Nedim Livnjak, jedan od braće koju je teško ranio Almer Inajetović

14 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Poginuo vozač traktora iz Mrkonjić Grada

15 h

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner