Blagajnica pronevjerila 9.000 KM pazara

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv blagajnice čiji su inicijali B.Ć. iz ovog grada koja se tereti da je pronevjerila 9.000 KM, objavilo je ovo tužilaštvo.
U optužnici se navodi da je B.Ć, radeći kao blagajnica u prijedorskoj poslovnici banjalučke firme "T.M.", 4. decembra 2023. godine protivpravno prisvojila dio dnevnog pazara, koji je iznosio 18.459,22 KM.
Predala je 9.459,22 KM pazara, a 9.000 KM zadržala za sebe s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Prijedoru, prenosi Srna.
