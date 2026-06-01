"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Boračka organizacija Republike Srpske podržava sve inicijative kojima će se veličati lik i djelo srpskih ratnika, posebno generala koji su vodili Vojsku Republike Srpske, a jedan od njih je i general Momir Talić, rekao je Srni predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Govoreći o incijativi lidera SNSD-a Milorada Dodika da se po Taliću nazove trg u Banjaluci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima VRS, Gagić je istakao da je to ovaj general zaslužio, te dodao da u Srpskoj ulice i trgovi treba da nose imena svih koji su zaslužni za odbranu Republike Srpske.

"General Talić bio je komandant Prvog krajiškog korpusa VRS i od prvog do posljednjeg dana bio je na komandnom mjestu u VRS", podsjetio je Gagić.

General Momir Talić imenovan je 26. jula 1991. godine na dužnost načelnika štaba Petog korpusa JNA, koji je kasnije prerastao u Prvi krajiški korpus.

Dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Za vojne zasluge, general Talić odlikovan je Ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske.

General Momir Talić umro je 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.