Logo
Large banner

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Autor:

ATV
01.06.2026 10:49

Komentari:

0
Застава Републике Српске
Foto: ATV

Boračka organizacija Republike Srpske podržava sve inicijative kojima će se veličati lik i djelo srpskih ratnika, posebno generala koji su vodili Vojsku Republike Srpske, a jedan od njih je i general Momir Talić, rekao je Srni predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Govoreći o incijativi lidera SNSD-a Milorada Dodika da se po Taliću nazove trg u Banjaluci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima VRS, Gagić je istakao da je to ovaj general zaslužio, te dodao da u Srpskoj ulice i trgovi treba da nose imena svih koji su zaslužni za odbranu Republike Srpske.

"General Talić bio je komandant Prvog krajiškog korpusa VRS i od prvog do posljednjeg dana bio je na komandnom mjestu u VRS", podsjetio je Gagić.

General Momir Talić imenovan je 26. jula 1991. godine na dužnost načelnika štaba Petog korpusa JNA, koji je kasnije prerastao u Prvi krajiški korpus.

Dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Za vojne zasluge, general Talić odlikovan je Ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske.

General Momir Talić umro je 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

BORS

Milovan Gagić

Banjaluka

Republika Srpska

nazivi ulica i trgova

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познат датум пријемног испита у Бањалуци

Republika Srpska

Poznat datum prijemnog ispita u Banjaluci

47 min

0
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

Republika Srpska

Cicović: Ne smije doći novi "Šmit", prekinuti praksu bonskih ovlaštenja

1 h

0
стручњак за међународне односе

Republika Srpska

Kaluža za ATV: Politike Republike Srpske mogu se čuti u Vašingtonu, Moskvi i Pekingu

2 h

6
министар просвјете и културе

Republika Srpska

Vlada ulaže 4 miliona KM u proširenje produženog boravka: Rješenje za 800 učenika u Banjaluci

3 h

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner