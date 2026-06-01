Vlada ulaže 4 miliona KM u proširenje produženog boravka: Rješenje za 800 učenika u Banjaluci

Banjalučki mališani, tačnije, njih 800, uskoro će dobiti priliku da vrijeme nakon nastave provodi u produženom boravku, nakon što je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4 miliona KM za proširenje prostornih kapaciteta.

Riječ je o četiri osnovne škole „Branko Radičević“, „Đura Jakšić“, „Aleksa Šantić“ i „Branko Ćopić“.

„Programsko opredjeljenje Vlade Republike Srpske, a naravno i Ministarstva prosvjete i kulture je da se proširuju kapaciteti, ne samo kada je u pitanju produženi boravak, nego to je investicioni ciklus i kada je u pitanju adaptacija, sanacija i nadogradnja svih škola u Republici Srpskoj. Kada dodamo podatak i da će ove godine biti finansirani i udžbenici za svih 9 razreda osnovnih škola. Kada tome dodamo i položaj povećanja materijalnog stanja prosvjetnih radnika kroz dva povećanja plata, govorimo o ogromnim izdvajanjima kada je u pitanju obrazovni sistem“, poručio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivoje Obradović.

Kada se govori o principu produženog boravka, pojašnjava Golubović, on je zamišljen na način da će učenici imati priliku da nakon nastave razvijaju svoju kreativnost kroz nadzor prosvjetnih radnika gdje će se na taj način osnažiti vaspitno-obrazovni sistem.

„To je jedna podrška savremenoj porodici kao i samim lokalnim samoupravama, odnosno opštinama i gradovima. Kada su u pitanju produženi boravci, mi imamo 187 škola u Republici Srpskoj. Sistem produženog boravka organizovan je u 150 škola gdje imamo 662 voditelja produženog boravka, koji su zaduženi da taj dio procesa. Negdje 13.600 učenika u Republici Srpskoj je obuhvaćeno sistemom produženog boravka i to je nekih 50 odsto od ukupnog broja učenika prve trijade. Prema podacima škola koji su dostavljeni ovdje u Banjaluci, nedostaje nekih 800 mjesta i Vlada, odnosno ministarstvo je prepoznalo značaj takve vrste ulaganja, kako bi se na jedan institucionalan način riješilo pitanje proširenja kapaciteta produženog boravka ovdje u Banjaluci“, rekao je Golubović.

Golubović je istakao da ovaj slučaj imaju samo u Banjaluci, dok u drugim dijelovima Republike Srpske, nemaju taj problem jer je pomenuti adekvatno riješen.

„Osim ove četiri škole u Banjaluci, koje smo naveli, mi smo prije nekih 6 mjeseci dali saglasnost još jednoj školi u Banjaluci, petoj po redu „Georgi Stojkov Rakovski“, koja je sada u fazi pribavljanja lokacijskih uslova, urbanističkih, tehničkih uslova, pribavljanja projektne dokumentacije, a kada se dobije građevinska dozvola, onda se raspisuje javni poziv jer mi prije svega moramo da vodimo računa o bezbjednosti naših učenika, naše djece i taj proces malo sporije ide i takva je zakonska regulativa i mi ne smijemo da od toga milimetar istupimo“, rekao je Golubović.

Osim proširivanja kapaciteta produženog boravka u Republici Srpskoj, resorno ministarstvo i Vlada Srpske daju prostor, odnosno saglasnost svim školama za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, nadogradnju, rješavanje grijanja u onim školama gdje je sistem dotrajao, a radi se oko 10 miliona KM ulaganja.

„U skladu s strategijom 2022-2030. godina, opredjeljenje Vlade i Ministarstva prosvjete i kulture je jačanje i osnaživanje kompletnog obrazovnog sistema, a kada govorimo o obrazovnom sektoru, to je jedan od stubova društva i mi nastojimo da svim akterima obrazovnog sistema razgovaramo i želimo da na jedan institucionalni način, kako bismo se suočili sa još većim poboljšanjem. Zadovoljan sam učinjenim, ali uvijek može bolje. Pošto su dani maturanata, ja koristim priliku da čestitam svim maturantima jer oni se nalaze na jednoj životnoj lijepoj, ali i važnoj raskrsnici. Neki će na toj raskrsnici krenuti daljim putem obrazovanja, prema fakultetima, a što posebno samo po sebi ima posebne čari, a neki će praktično sutra zakoračiti u svijet rada. Bilo kako bilo, neka im je sa srećom i neka budu na ponos svojim roditeljima, opštinama i gradovima iz kojih dolaze, a i samoj Republici Srpskoj“, poručio je Golubović.