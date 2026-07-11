Užas: Djevojka izbodena u parku kod Vukovog spomenika, prebačena na reanimaciju

Autor:ATV redakcija
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Djevojka (20) izbodena je večeras nešto poslije 21 u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, djevojka je ubodena u vrat i stomak, a hitno je prebačena na reanimaciju u Urgentni centar.
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Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao djevojku.
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