Užas: Djevojka izbodena u parku kod Vukovog spomenika, prebačena na reanimaciju

Djevojka (20) izbodena je večeras nešto poslije 21 u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, djevojka je ubodena u vrat i stomak, a hitno je prebačena na reanimaciju u Urgentni centar.

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Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao djevojku.