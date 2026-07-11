Misterija smrti: Srpski kamiondžija bio u kazinu sa djevojkom, tijelo pronađeno u blizini graničnog prelaza

Novi Pazar pogodile su dvije teške nesreće koje su u razmaku od svega nekoliko dana odnijele živote dvojice vozača kamiona iz ovog grada. U nesrećama su stradali Harun B. (70), koji je poginuo na graničnom prelazu Gradina pokušavajući da otkloni kvar na svom kamionu, i mladi Belmin L. (26), čije je tijelo pronađeno u Bugarskoj nakon što je porodica tri dana bezuspješno pokušavala da stupi u kontakt sa njim.

Dok je okolnosti smrti Haruna B. utvrdila istraga, slučaj mladog Belmina i dalje je obavijen velom misterije, a bugarske vlasti nastavljaju da utvrđuju kako je došlo do njegove smrti.

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Agonija Belminove porodice počela je kada je prestao da odgovara na telefonske pozive. Kako se danima nije javljao, njegovi najbliži nadali su se da je riječ o zastoju na granici ili tehničkom problemu sa kamionom, što nije neuobičajeno za vozače koji čekaju na prelazak između Bugarske i Turske.

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Najcrnje slutnje potvrdile su se kada je njegovo tijelo pronađeno u Bugarskoj, u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu ka Turskoj. Prema dosadašnjim informacijama, Belmin je kamion ostavio u koloni na turskoj strani granice, a zatim pješke prešao u Bugarsku. Njegovo tijelo pronađeno je ispod jednog nadvožnjaka, desetak kilometara od granice.

Bugarska policija još nije saopštila zvaničan uzrok smrti, a istraga je i dalje u toku. Porodični prijatelj kaže da su od drugih vozača kamiona, koji danima čekaju na tom graničnom prelazu, čuli nekoliko različitih verzija događaja.

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- Za sada se zna da je Belmin ostavio kamion u koloni na turskoj strani granice i pješke otišao u Bugarsku, gde je, prema pričama koje kruže među vozačima, sa jednom djevojkom ušao u kazino. Navodno je tamo izgubio određenu sumu novca, a poslije izvjesnog vremena pronađen je mrtav ispod nadvožnjaka, dok je njegov kamion sa novcem firme ostao na mjestu gdje ga je parkirao. Taj novac, koliko znamo, nije dirao - kaže sagovornik za "Blic".

On dodaje da istražitelji pokušavaju da utvrde kako je Belmin dospio do nadvožnjaka na kojem je pronađen.

- Među vozačima se pominje više mogućih scenarija, ali nijedan nije potvrđen. Zbog toga bugarska policija detaljno pregleda teren i snimke brojnih nadzornih kamera koje se nalaze na toj dionici puta zbog blizine granice. Tek nakon završetka istrage biće poznato šta se zaista dogodilo - navodi porodični prijatelj.

Belminova porodica i prijatelji kažu da ih najviše pogađa to što i dalje nema zvaničnih odgovora.

- Svi smo šokirani i ne možemo da povjerujemo da Belmina više nema. Poticao je iz poštene i vrijedne porodice, bio je dobar, vrijedan i omiljen među ljudima. Nikada nije bio dovođen u vezu sa bilo kakvim problemima sa zakonom. Čuli smo da je njegov brat otišao u Bugarsku kako bi saznao više o svemu što se dogodilo i završio proceduru oko preuzimanja tijela. Očekuje se da će to biti moguće nakon obdukcije, koja bi trebalo da bude završena početkom naredne sedmice - kaže prijatelj porodice.

Dok porodica Belmina čeka odgovore iz Bugarske, Novi Pazar još tuguje zbog smrti iskusnog vozača Haruna B. (70), koji je poginuo u srijedu uveče na graničnom prelazu Gradina.

Prema dosadašnjim informacijama, Harun je nešto poslije 18 časova primetio kvar na svom kamionu. Zaustavio je vozilo i izašao kako bi proverio šta se dogodilo i pokušao da otkloni problem. Međutim, u jednom trenutku došlo je do pucanja vazdušnog jastuka, odnosno nivelatora vešanja kabine, usled čega se kabina kamiona iznenada spustila i priklještila ga.

Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mjesta, uprkos tome što su mu kolege odmah pritekle u pomoć.