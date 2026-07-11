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Dvoje povrijeđenih u sudaru kod Drinjače

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 17:20

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Двоје повријеђених у судару код Дрињаче
Foto: ATV

Dvije osobe povrijeđene su na magistralnom putu Zvornik-Milići u blizini Drinjače, rečeno je danas Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva automobila.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Zvorniku.

U toku je uviđaj.

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Tagovi :

Auto-put

Saobraćajna nesreća

dvoje povrijeđenih

PU Zvornik

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