Dvoje povrijeđenih u sudaru kod Drinjače

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Dvije osobe povrijeđene su na magistralnom putu Zvornik-Milići u blizini Drinjače, rečeno je danas Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva automobila. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Zvorniku. U toku je uviđaj.

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