Dvoje povrijeđenih u sudaru kod Drinjače

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe povrijeđene su na magistralnom putu Zvornik-Milići u blizini Drinjače, rečeno je danas Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.
U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva automobila.
Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Zvorniku.
U toku je uviđaj.
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