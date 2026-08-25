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Stevandić oštro reagovao na provokacije Štukana na račun Srbije

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 23:01

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Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske oštro je reagovao na provokacije glumca Feđe Štukana na račun Srbije.

Štukan je tokom svog boravka na Kosovu i Metohiji izjavio: ''Ako je Kosovo Srbija, kako mogu da uđem na Kosovo a u Srbiju ne?''

Stevandić mu je na ove riječi odgovorio žustro:

"Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš."

Peđu Štukanu je ulazak u Srbiju zabranjen 2024. godine, zbog bezbjednosne procjene.

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Nenad Stevandić

Feđa Štukan

Kosovo i Metohija

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