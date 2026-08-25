Stevandić oštro reagovao na provokacije Štukana na račun Srbije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske oštro je reagovao na provokacije glumca Feđe Štukana na račun Srbije.
Štukan je tokom svog boravka na Kosovu i Metohiji izjavio: ''Ako je Kosovo Srbija, kako mogu da uđem na Kosovo a u Srbiju ne?''
Stevandić mu je na ove riječi odgovorio žustro:
"Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš."
Peđu Štukanu je ulazak u Srbiju zabranjen 2024. godine, zbog bezbjednosne procjene.
Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 25, 2026
Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš.
Ili da posjeti Vulturese... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM
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