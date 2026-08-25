Potresni prizori na mjestu gdje je stradala djevojčica (5): Vozač pokosio majku sa dvoje djece

Na mjestu gdje se juče dogodio stravičan udes u kom je život izgubila petogodišnja djevojčica danas uslikani dirljivi prizori nakon što su građani čitavog dana na mjestu pogibije ostavljali cvijeće, igračkice i palili svijeće.

Podsjetimo, Kraljevo i čitava Srbija ostali su u nemogućem bolu i nevjerici nakon nesreće koja se dogodila u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona, kada je automobil izletio sa kolovoza i na pješačkoj stazi pokosio majku sa dvoje male djece.

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Epilog stravičnog udesa dobio je najteži mogući scenario - petogodišnja djevojčica podlegla je povredama u Univerzitetskoj dječijoj klinici u Tiršovoj u Beogradu.

Nesreća se dogodila u večernjim satima, oko 19 časova, na šetalištu kraj keja. Prema riječima očevidaca, četvoročlana porodica – majka, otac, petogodišnja djevojčica i beba starosti godinu i po dana u kolicima – mirno je šetala trotoarom.

Tragedija je nastupila kada je putničko vozilo, kojim je upravljao mlađi vozač, usljed neprilagođene brzine izgubilo kontrolu nad upravljačem. Auto se najprije sudario sa drugim vozilom na kolovozu, a potom silovito preletio ivičnjak i direktno uletio na pješačku zonu.

- Čuo se strahovit prsak limarije, a onda i jauci. Automobil je bukvalno pokosio majku i djecu i odbacio ih niz kosinu keja sve do žičane ograde gradskog bazena. Otac je za dlaku izbjegao udarac, ali je gledao kako mu auto odnosi najmilije. Prizor dječijih kolica zgužvanih na livadi nikada neću zaboraviti - ispričao je jedan od očevidaca koji se zatekao na mjestu tragedije.

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Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić objavio je danas na svom Fejsbuk nalogu da će u Kraljevu, na dan sahrane petogodišnje djevojčice koja je preminula od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, biti proglašen dan žalosti.

- Povodom tragične pogibije naše petogodišnje sugrađanke, Grad Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti - naveo je Terzić.

(Telegraf.rs)