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Minić čestitao Sari Ćirković prolazak u polifinale: Navijamo za još jednu veliku pobjedu

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 23:07

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić čestitao je Bratunčanki Sari Ćirković plasman u polufinale Mediteranskih igara koje se održavaju u italijanskom gradu Taranto.

- Bravo, Saro! Mnogo sreće i snage u polufinalu, navijamo za još jednu veliku pobjedu naše Bratunčanke - napisao je Minić na Iksu.

Srpski bokseri Sara Ćirković, Artur Alikovič Nagapejtan i Dmitri Gurbenko obezbijedili su danas medalje na Mediteranskim igrama u Tarantu plasmanom u polufinale.

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Sara Ćirković

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