Minić čestitao Sari Ćirković prolazak u polifinale: Navijamo za još jednu veliku pobjedu

Premijer Republike Srpske Savo Minić čestitao je Bratunčanki Sari Ćirković plasman u polufinale Mediteranskih igara koje se održavaju u italijanskom gradu Taranto.

- Bravo, Saro! Mnogo sreće i snage u polufinalu, navijamo za još jednu veliku pobjedu naše Bratunčanke - napisao je Minić na Iksu.

Srpski bokseri Sara Ćirković, Artur Alikovič Nagapejtan i Dmitri Gurbenko obezbijedili su danas medalje na Mediteranskim igrama u Tarantu plasmanom u polufinale.