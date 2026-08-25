Minić čestitao Sari Ćirković prolazak u polifinale: Navijamo za još jednu veliku pobjedu

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić čestitao je Bratunčanki Sari Ćirković plasman u polufinale Mediteranskih igara koje se održavaju u italijanskom gradu Taranto.
- Bravo, Saro! Mnogo sreće i snage u polufinalu, navijamo za još jednu veliku pobjedu naše Bratunčanke - napisao je Minić na Iksu.
Srpski bokseri Sara Ćirković, Artur Alikovič Nagapejtan i Dmitri Gurbenko obezbijedili su danas medalje na Mediteranskim igrama u Tarantu plasmanom u polufinale.
Bravo, Saro! — Savo Minić (@minic_savo) August 25, 2026
Mnogo sreće i snage u polufinalu, navijamo za još jednu veliku pobjedu naše Bratunčanke!
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