Dok Vlada Srpske nudi sredstva za razvoj, Petrović Sembercima nudi izgovore

Dok Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem pokazuje punu spremnost i likvidnost da odmah investira i konačno riješi decenijske probleme mještana Semberije, prvi čovjek Bijeljine Ljubiša Petrović po ko zna koji put pokazao je potpuni amaterizam.

Naime, predsjednik Minić je danas posjetio je Semberiju sa jasnim ciljem da Vlada finansira i konačno riješi višegodišnji problem vodosnabdijevanja mještana sela Kacevac, Banjica i Johovac.

Međutim, sastanak održan u fiskulturnoj sali Osnovne škole "Ćirilo i Metodije" u Glavičicama, pretvorio se u još jedno razobličavanje nerada gradske administracije na čelu sa Ljubišom Petrovićem.

Umjesto da premijera dočeka sa spremnom dokumentacijom u Gradskoj upravi, Petrović je šetao delegaciju od zbornice do školske sale.

"Ja ne znam o kakvim je neprijatnostima riječ. Kada sam tražio sastanak, rečeno je da će biti u Gradskoj upravi, pa neće, pa u zbornici, pa u sali... Rekao sam može i pod drvo, meni je svejedno. Mislim da je ovo krenulo u nekom predizbornom pravcu, a ja nisam zato došao i zato ću skratiti priču. Ovdje je renomirana firma koja ako kaže da je ovo u redu, Vlada Republike Srpske će odmah odobriti sredstva. Ja sam premijer i ja odobravam sredstva. Neka struka kaže da je u redu i danas odobravam. Vlada je likvidna, želimo da ulažemo u Semberiju i želimo ovo da riješimo", rekao je odlučno premijer Savo Minić.

Međutim, kada je riječ prepuštena struci, uslijedio je hladan tuš za gradske vlasti.

Vaso Novaković iz Instituta za primjenjenu geologiju i vodoinženjering Bijeljina otkrio je da papiri koje Petrović predstavlja kao kapitalni projekat uopšte ne mogu poslužiti za izgradnju vodovoda.

"Izvršio sam uvid u postojeću dokumentaciju i mogu da kažem da to nije ni početak efikasnog rješavanja vodosnabdijevanja ovih sela. Vremena nemamo, a sredstva su ograničena. Vodovod ovih mjesnih zajednica nije čak ni na nivou idejnog projekta, nego običnog idejnog rješenja koje treba inovirati jer ne predviđa nijedan jedini rezervoar", ogolio je istinu Novaković.

Kada je Petrović pokušao da se opravda tvrdnjom da je spreman "transportni cjevovod" i da Grad stoji iza toga, iz Instituta su ga brzo demantovali pred svim okupljenim mještanima, istakavši da cjevovod nije isto što i funkcionalan vodovodni sistem.

Na Petrovićeve upadice da je sve to za njega "razočaravajuće", premijer Minić mu je kratko poručio: "Nije to tako, sve doživljavaš tragično, vjeruj mi."

Još jednom se potvrdilo dok Vlada Republike Srpske nudi konkretna sredstva i razvoj, Ljubiša Petrović Sembercima nudi samo izgovore, političke predstave i nedovršene papire.