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Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 21:43

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Пресушила природна локва у требињском насељу џиварско Пољице.
Foto: ATV

Dok u Trebinju traje višednevna borba sa požarima, radnici DVD Zupci i Komunalnog preduzeća iz ovog grada su odlučili da pomognu i životinjama čije je preživljavanje tokom ovih dana ugroženo.

Naime, dovozeći vodu vatrogascima u područja koja su pogođena stravičnim požarima, oni su primjetili u dijelu Trebinja, dživarsko Poljice, primjetili da su brojne životinje uginule zbog suše i nedostatka vode. Zbog toga su odlučili da urade ono što je u njihovoj moći i pomognu im na neki način.

Суша у Требињу
Suša u Trebinju
ATV

''Prolazeći ovim mjestom, primjetili smo da u prirodnim lokvama nema vode i da je velika suša. Pronašli smo brojne uginule konje, srne, pa smo odlučili da napunimo vodom ove lokve i na taj način bar malo pomognemo životinjama koje se ovuda kreću", rekao je za ATV Zdravko Kojović, radnik trebinjskog Komunalnog preduzeća.

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Tagovi :

Trebinje

požar

Vatrogasci

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Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

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