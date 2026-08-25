Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

Dok u Trebinju traje višednevna borba sa požarima, radnici DVD Zupci i Komunalnog preduzeća iz ovog grada su odlučili da pomognu i životinjama čije je preživljavanje tokom ovih dana ugroženo.

Naime, dovozeći vodu vatrogascima u područja koja su pogođena stravičnim požarima, oni su primjetili u dijelu Trebinja, dživarsko Poljice, primjetili da su brojne životinje uginule zbog suše i nedostatka vode. Zbog toga su odlučili da urade ono što je u njihovoj moći i pomognu im na neki način.

Suša u Trebinju ATV

''Prolazeći ovim mjestom, primjetili smo da u prirodnim lokvama nema vode i da je velika suša. Pronašli smo brojne uginule konje, srne, pa smo odlučili da napunimo vodom ove lokve i na taj način bar malo pomognemo životinjama koje se ovuda kreću", rekao je za ATV Zdravko Kojović, radnik trebinjskog Komunalnog preduzeća.