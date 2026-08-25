Ribari iz Neretve izvukli grdosiju od 2 metra i 50 kilograma (VIDEO)

Nesvakidašnji ulov ostvarili su ribari na području Salakovca kod Mostara, gdje su iz Neretve izvukli soma dugog čak 196 centimetara i teškog približno 50 kilograma.

Prema riječima ribara, u pitanju je kapitalni primjerak koji je uhvaćen na području Salakovca.

Mnogo truda bilo je potrebno da se grdosija izvuče iz vode i podigne na obalu rijeke.

Snimak i fotografije ogromnog soma ubrzo su privukli pažnju brojnih ljubitelja ribolova.

U Salakovcu uhvaćen som težak 50 kilograma i dug gotovo dva metra pic.twitter.com/3PR2JY5hOt — Bljesak.info (@Bljesak) August 24, 2026

Posebno u oko upada dimenzija ulova koji je rijetkost i za iskusne ribare na mostarskom području.

Salakovac i okolna područja već su poznati kao atraktivne lokacije za ribolov, a ovakvi primjerci dodatno potvrđuju bogatstvo hercegovačkih voda i raznovrsnost ribljeg fonda koji u njima obitava, piše Bljesak.info.