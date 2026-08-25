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Ribari iz Neretve izvukli grdosiju od 2 metra i 50 kilograma (VIDEO)

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 16:50

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Из ријеке Неретве код Мостара извучен сом од 2 метра и тежак 50 килограма.
Foto: Društvene mreže

Nesvakidašnji ulov ostvarili su ribari na području Salakovca kod Mostara, gdje su iz Neretve izvukli soma dugog čak 196 centimetara i teškog približno 50 kilograma.

Prema riječima ribara, u pitanju je kapitalni primjerak koji je uhvaćen na području Salakovca.

Mnogo truda bilo je potrebno da se grdosija izvuče iz vode i podigne na obalu rijeke.

Snimak i fotografije ogromnog soma ubrzo su privukli pažnju brojnih ljubitelja ribolova.

Posebno u oko upada dimenzija ulova koji je rijetkost i za iskusne ribare na mostarskom području.

Salakovac i okolna područja već su poznati kao atraktivne lokacije za ribolov, a ovakvi primjerci dodatno potvrđuju bogatstvo hercegovačkih voda i raznovrsnost ribljeg fonda koji u njima obitava, piše Bljesak.info.

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Tagovi :

Mostar

ribolov

Som

Neretva

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