Minić o Bijeljini: Sredstva već na prvoj sjednici Vlade Srpske - ako je projekat kompletan

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Glavičicama kod Bijeljine da će, ukoliko od sertifikovane kuće dobije potvrdu da postoji projekat za rješavanje problema vodosnadbijevanja pojedinih semberskih naselja, Vlada Srpske na prvoj sjednici odobriti 6,5 miliona KM.

Minić je izrazio zadovoljstvo što se napokon sastao sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, kao i što je sastanku prisustvovao i narod.

"Namjera Vlade Republike Srpske je da se rješavaju problemi", naglasio je Minić i naveo da mu je Petrović na sastanku predočio dokumentaciju za ovaj poduhvat, "dok se na drugoj strani tvrdi da to i nije projekat".

Minić je novinarima rekao da Vlada Republike Srpske želi da riješi ovaj problem i spremna je da odobri sredstva ukoliko od sertifikovane kuće dobije potvrdu da je to projekat.

"Ukoliko to ne bude potpuno, i pokaže se da još bilo šta treba uraditi, moramo raditi brzo. Želim da u ovom mandatu uradim sve one mjere i odluke koje su neophodne da bi se ovo rješavalo. Ovo stoji dugo vremena. Ja ne vidim mogućnost, osim da se ovdje ozbiljno uključi struka. Ako je projekat kompletan - sredstva će biti odobrena", naglasio je Minić.

On je istakao da je došao u Glavičice u dobroj vjeri i da želi da normalno razgovara jer nikad nije problem da dođe među narod, saborce, lovce i prijatelje.

"Ja samo hoću da radim. I hoću da ovo rješavamo. I moja obaveza će biti da sve i jedan predsjednik mjesne zajednice i Gradska uprava, dobiju sa pečatom sertifikovane kuće šta možemo, kad možemo i kako možemo, te donijeti odluku na prvoj sjednici Vlade", rekao je Minić.

Minić je podsjetio da je tako bilo i za Bolnicu, kada mu je rečeno da nedostaje urgentni centar i kreveta, da im treba novi CT, odmah se završavalo.

"I oni su zatečeni, iskreno, da je Vlada odmah odobrila sredstva. Zašto ne bismo odobrili to za našu Bijeljinu? Nemojte uopšte oko toga da raspravljamo", rekao je Minić.

On je istakao da je, bez obzira na to što možda ovaj sastanak nije protekao u nekom duhu kako je očekivao, važno što su razgovori otpočeti.

"I trebalo je to mnogo ranije. Da ja sad ne krivim gradonačelnika, da on ne krivi mene. Hajdemo to viteški podijeliti na ravne časti, pa da kažemo - malo je bilo do njega, malo do mene, sad ćemo sjediti za dobrobit građana naše Bijeljine i Semberije", rekao je Minić.

Petrović, sa druge strane, ocjenjuje da je ovo bio "vrlo neproduktivan sastanak", te da će on sjediti sa bilo kim ako je u interesu naroda.

Sastanku, koji je održan u fiskulturnoj sali Osnovne škole "Ćirilo i Metodije" u Glavičicama, prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, kao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić.

Na sastanku su bili i predstavnici Gradske uprave i bijeljinskog "Vodovoda", kao i građani, prenosi Srna.