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Djevojčica (3) zadobila teške povrede u liftu: Vrata se iznenada otvorila

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 16:32

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Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила
Foto: Unsplash

Trogodišnja djevojčica zadobila je teške tjelesne povrede nakon što su se vrata lifta iznenada otvorila, a potom ponovo zatvorila dok se sa majkom i ostalom djecom vozila u stambenoj zgradi u Skoplju, piše portal Sloboden pečat.

Incident se dogodio 22. avgusta oko 18.15 časova, a slučaj je policiji prijavljen dva dana kasnije. Prema prijavi majke, 30-godišnje E.Z. iz Skoplja, do nezgode je došlo kada su vrata lifta iznenada promijenila položaj, pri čemu je djevojčica bila povučena i zadobila ozbiljne povrede.

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Dijete je nakon incidenta pregledano i zbrinuto u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Sv. Naum Ohridski" u Skoplju, gdje su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije naveli su da policija preduzima mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i rasvijetlio slučaj. Za sada nije saopšteno zbog čega je došlo do iznenadnog otvaranja i zatvaranja vrata lifta, niti da li je u pitanju kvar na uređaju ili drugi uzrok.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Skoplje

Lift

povrijeđena djevojčica

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