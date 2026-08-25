Dodik osudio prijetnje Irana Trampu i njegovoj porodici

- Svijet se mijenja, a sa njim se mijenjaju i metode pritiska, pa je ono što je do juče djelovalo nezamislivo danas postalo moguće i javno. Iranska državna televizija emitovala je jeziv prilog u kojem se govori o načinu da se dođe do Barona Trampa, prati njegovo kretanje i pominje nagrada od 10 miliona dolara za njegovu smrt. Kada državni medij jedne zemlje emituje takav sadržaj, onda više ne govorimo o politici, nego o ogoljenoj prijetnji, mržnji i logici režima koji nasilje smatra sredstvom djelovanja - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Gradovi i opštine Šesti dan borbe sa vatrenom stihijom u Trebinju: Vjetar otežava gašenje

Navodi da ovo nije prvi put da iranski režim udara na porodice svojih protivnika - Benjamin Netanjahu je, kaže Dodik, nedavno rekao da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, što pokazuje da se iza ovakvih prijetnji, kako kaže, ne krije retorika, nego prepoznatljiv obrazac djelovanja.

- Posebno je upečatljiva tišina dobrog dijela evropskih lidera, koji vjerovatno misle da će ih sve ovo zaobići ako ćute. Neće. Ćutanje pred otvorenim prijetnjama porodici predsjednika SAD nije neutralnost, nego slabost. A slabost pred režimima koji žive od prijetnje i ucjene nikada nije bila put ka miru, nego poziv za novu agresiju. Iran je godinama organizovao, podsticao i finansirao mreže mudžahedina i terorista širom svijeta, djelujući protiv hrišćana, Jevreja i svih koji nisu pristajali na njegovu ideološku i političku matricu. Srpski narod veoma dobro zna o čemu je riječ, jer smo i tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. gledali kako se iranski uticaj, radikalne islamističke strukture i strani mudžahedini stavljaju u funkciju zločina nad Srbima - piše Dodik.

Navodi da radikalni islam koji je Iran organizovao i pomagao tokom rata na ovim prostorima nije se zaustavljao na propagandi i uticaju, već je kroz takve mreže stvarao prostor za najteže zločine nad Srbima, uključujući odsijecanje glava i monstruozne zločine počinjene iz mržnje prema hrišćanima.

BiH Prevoznici najavili protest ispred zgrade EU u Sarajevu

- Ista ta zloćudna politika ugrizla je i Izrael 7. oktobra, kada je cijeli svijet još jednom vidio kakvu monstruoznost rađa ideologija koju Iran godinama hrani, naoružava i ohrabruje. Zato prijetnje Donaldu Trampu i njegovoj porodici nisu izolovan incident, nego lice istog režima koji iza sebe ostavlja krvav trag od Bliskog istoka do Balkana - navodi Dodik.

Uputio je podršku Donaldu Trampu i njegovoj porodici.

- danas je podrška pravu da se čovjek, narod i država brane od onih koji misle da se prijetnjom porodici može slomiti politička volja. Tramp je pokazao da razumije prirodu tih režima i zato vjerujem da će znati i da odgovori onako kako slobodan svijet od njega očekuje - jasno, snažno i bez povlačenja - naveo je Dodik.