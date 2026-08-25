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Dodik: Soreka ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi

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25.08.2026 13:18

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Floskule se mijenjaju, a protagonisti ostaju isti. Nekada se govorilo o ljudskim pravima, danas o vladavini prava.

Luiđi Soreka ostaje dosljedan u svojoj nedosljednosti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"On koji je zdušno podržao Šmitovo nametanje zakona, sudsku farsu proizašlu iz toga, ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi", napisao je Dodik na Iksu.

Ističe da neko ko se predstavlja kao tužilac, trebalo bi da zna da pravo nije volja pojedinca, a vladavina prava nije lični hir i lična frustracija.

"Tu priču možda može prodati Sarajevu, ali ne može narodu koji pravnu tradiciju temelji još od Sretenja 1835. Takav kakav je Soreka nikome ne treba, nama pogotovo", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Luiđi Soreka

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