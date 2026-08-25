Bukejlović: Srpska bira porodicu - među vodećim u regionu po podršci za treće i četvrto dijete

Porodica je snaga Republike Srpske, a svako novo dijete je njena budućnost i zbog toga sistem dječije zaštite, pored prava koja pripadaju svakom novorođenom djetetu, prepoznaje i porodice koje se odlučuju za treće i četvrto dijete, istakla je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nina Bukejlović.

Povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje će Kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Bukejlovićeva je izjavila za Srnu da je za svako trećerođeno dijete obezbijeđena posebna pronatalitetna naknada od 600 KM, dok za četvrtorođeno ona iznosi 450 KM.

Ovo pravo, dodala je, ostvaruje se bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta.

"Podrška višečlanim porodicama tu ne prestaje. Nezaposlenim majkama materinski dodatak za treće i svako naredno dijete isplaćuje se 18 mjeseci, umjesto 12 mjeseci koliko traje za prvo i drugo dijete. Od 1. jula ove godine materinski dodatak iznosi 746 KM mjesečno.

To znači da iza politike podrške rađanju ne stoji jedna mjera, već sistem različitih prava kojima Republika Srpska nastoji da olakša roditeljstvo i podrži porodice koje žele više djece", naglasila je Bukejlovićeva.

Navela je da se demografski izazov sa kojim se suočavamo ne može riješiti jednom odlukom niti preko noći, ali može i mora postojati jasno opredjeljenje Republike da svake godine radi više za porodicu.

"Da podržimo rođenje. Da olakšamo roditeljstvo. Da čuvamo porodicu. Jer bez djece nema budućnosti Republike Srpske", poručila je Bukejlovićeva.