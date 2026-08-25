Logo

Alarmantno u Tulima, vatra se približava kućama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 13:26

Komentari:

0
Пожар Тули ватра код Требиња
Foto: ATV

Posljednjih šest dana aktivni su požari na području mjesta Zupci kod Trebinja, a u ovim trenucima vatra se spušta prema kućama u selu Tuli.

„Vatra se širi na sve strane, a vatrogasci su na terenu i bore se sa vatrenom stihijom kako bi odbranili kuće mještana“, javlja reporter ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

selo Tuli

Zupci požar

Trebinje

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пуштен у рад нови ЦТ апарат Свети Врачеви

Gradovi i opštine

Pušten u rad novi CT aparat u bolnici "Sveti Vračevi"

4 h

0
Хеликоптер Оружаних снага гаси пожаре код Требиња, у Цазину угашен

Gradovi i opštine

Helikopter Oružanih snaga gasi požare kod Trebinja, u Cazinu ugašen

4 h

0
Пожар у Требињу.

Gradovi i opštine

Trninić: Uspostaviti vatrogasnu službu u Vlasenici

5 h

0
Пожар у Турментима.

Gradovi i opštine

Požari kod Trebinja: Gori u Tulima, Turmentima i oko brda Strač

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

Preminula novinarka Ivana Šimundža: Svijet bez nje od danas je mračnije mjesto

16

32

Djevojčica (3) zadobila teške povrede u liftu: Vrata se iznenada otvorila

16

31

Određen pritvor osumnjičenoj za pomaganje Vujoviću

16

19

Nakon stravičnog požara u Omišu, odlučila pokloniti automobil nekome kome je najpotrebniji

16

02

Tramp zaprijetio: Ozbiljno razmatramo promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima