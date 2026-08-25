Alarmantno u Tulima, vatra se približava kućama

Foto: ATV

Posljednjih šest dana aktivni su požari na području mjesta Zupci kod Trebinja, a u ovim trenucima vatra se spušta prema kućama u selu Tuli.

„Vatra se širi na sve strane, a vatrogasci su na terenu i bore se sa vatrenom stihijom kako bi odbranili kuće mještana“, javlja reporter ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.