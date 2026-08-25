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Obradović: "Kultura Panatinaikosa je nešto zaista posebno"

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 14:02

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Обрадовић: "Култура Панатинаикоса је нешто заиста посебно"
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Najtrofejniji srpski trener Željko Obradović podelio je utiske o dosadašnjem radu u Panatinaikosu gdje je u utorak vodio prvi trening za novu sezonu.

Trenutno, Žoc ne može da računa na veliki broj igrača, ali je, kako kaže, zadovoljan kako stvari teku.

"Fali nam sedam igrača koji imaju obaveze sa reprezentacijom plus Nan ima taj problem (operacija koljena). Počeli smo pripreme, imamo neke igrače koji nam pomažu i sve je u redu. Radimo normalno. Čekamo narednu nedjelju kada ćemo svi biti na okupu i pripremati se za sezonu u punom sastavu".

PAO će naredne sezone biti favorit na svim frontovima i toga su savršeno svjesni svi u timu.

"Svi su svjesni kvaliteta igrača koje imamo, ali poenta je u ekipi. Nažalost, nemamo mnogo dana da radimo zajedno, ali se nikada zbog toga neću žaliti. Već sam razgovarao sa stručnim štabom i sa igračima i očekivanja su zaista visoka. To ima smisla za mene i naš cilj bi trebalo da bude taj da u teškim trenucima imamo zajedništvo. Sezona je duga i rad na dnevnom nivou biće vrlo važan. Postoje ovde igrači koji već razumiju kako bi trebalo da igraju košarku, zbog njihovog kvaliteta".

Navijači su posebno srećni jer Obradoviću u radu pomažu njegovi nekadašnji igrači i legende kluba. Upravo taj detalj, tu kulturu Panatinaikosa, srpski trener doživljava na poseban način.

"Zadovoljan sam dosadašnjim radom..Ovo je naš dom i to je veoma pozitivna stvar. Svi moramo biti u mogućnosti da pomognemo igračima. Želim da moji igrači razmišljaju samo o košarci. Ovo je naš posao. Ovdje imamo neke ljude koji su radili u prošlosti. Fragi (Alvertis) je ovdje, Dijamantidis je ovdje, Majk (Batist) je ovde, imam neke igrače sa kojima smo već sarađivali. To je veoma korisno za nas. Kultura Panatinaikosa je nešto posebno. Moramo ponovo postati tim u kome svi razumiju šta je Panatinaikos, šta Panatinaikos znači. Da budemo u svim oblastima života, ne samo u košarci. Moramo biti na potrebnom nivou".

(b92)

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Željko Obradović

KK Panatinaikos

košarka

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