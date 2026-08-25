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Zmija duga dva metra uznemiravala vozače, intervenisala policija

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 14:38

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Попут свих сквимата, змије су ектотермни, амниотни кичмењаци покривени преклапајућим лустрама.
Foto: pexels/aditya malviya

Poljska policija intervenisala je zbog neobičnog prizora na putu u blizini grada Vejherova na sjeveru zemlje, gde je primijećena zmija duga oko dva metra koja je siktala prema automobilima u prolazu.

Policiji je u petak prijavljeno da se velika zmija nalazi pored regionalnog puta 218, između mjesta Sopješin i skretanja za Novi Dvor Vejherovski, prenosi Polsat News.

"Podnosilac prijave bio je zabrinut, tim prije što je gmizavac siktao u pravcu automobila koji su prolazili", saopštila je policija.

Kako je navedeno, situacija je zahtijevala brzu reakciju i zbog mogućnosti da se u tom području kreću pješaci.

Policajci su obezbijedili mjesto događaja i pozvali veterinara, koji je preuzeo zmiju i odvezao je u veterinarsku ambulantu. Policija je asistirala tokom transporta, prenosi Tanjug.

"Srećom, sve se dobro završilo, a neobična intervencija je okončana", navodi se u saopštenju policije.

Napominje se da takvu prijavu policajci "sigurno ne dobijaju svakog dana" i da će je dugo pamtiti.

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Zmija

Poljska

Vozači

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